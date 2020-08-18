تكنولوجيا: أول الصور الرسمية لهاتف ZTE Axon 20 5G بتصميم شاشة كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر الرئيس التنفيذي لشركة ZTE أول الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Axon 20 5G على Weibo اليوم، حيث ظهر الهاتف بتصميم بكامل الشاشة، دون أن ثقب أو نتوء، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيكون أول إصدار بكاميرة أسفل الشاشة ينطلق قريباً للأسواق.

تستعد شركة ZTE لكشف النقاب عن هاتف Axon 20 5G في حدث يعقد في الأول من سبتمبر المقبل، واليوم يقدم الرئيس التنفيذي للشركة نظرة جديدة لتصميم هذا الإصدار من الجهة الأمامية.

تكشف صورة هاتف Axon 20 5G عن خلفية للهاتف تضم وجوه مختلفة، حيث يشير كل وجه لموقع الكاميرة الأمامية في الشاشة، بين ثقب في جانب الشاشة أو المنتصف، أو كاميرة مزدوجة في فتحة في جانب الشاشة، أو تصميم منبثق للكاميرة، بينما يظهر الوجه الأكثر سعادة بدون أي ثقوب أو آلية منبثقة للكاميرة، لذا مازالت التوقعات تؤكد على تصميم كاميرة مدمجة أسفل الشاشة في هذا الإصدار.

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أيضاً تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Axon 20 5G على تصميم تظهر فيه الإطارات الجانبية والإطار العلوي أيضاً بتصميم نحيف جداً، لذا من المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بشاشة مسطحة وبدون حواف منحنية.

بينما تشير بعض التوقعات أيضاً إلى أن زر التشغيل الرئيسي لن يدعم تقنية إستشعار البصمة، لذا قد تأتي مدمجة في شاشة OLED لهاتف Axon 20 5G.

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