فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم شركة ZTE بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 20 5G في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، ونتوقع أن يضم الهاتف الكاميرا الأمامية تحت الشاشة، مما يجعله أول هاتف ذكي في العالم يضم شاشة تحت الشاشة متاح تجاريًا. نشر الرئيس التنفيذي لشركة ZTE صورة تشويقية على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo تعرض لنا الواجهة الأمامية للهاتف ZTE Axon 20 5G جنبًا إلى جنب مع خلفية أنيقة تشير بوضوح إلى أن التكنولوجيا الجديدة لن تجلب لك سوى الإبتسامات.
يحتوي الهاتف على إطار غير موجود عمليًا في الأعلى وواحد صغير في الأسفل. كما يمكن رؤية الجوانب بسهولة، مما يعني أن الهاتف ZTE Axon 20 5G سيضم شاشة مسطحة بدون حواف منحنية. ومع ذلك، من الواضح أن زر التشغيل لا يعمل كمستشعر لبصمات الأصابع، مما يعني أنه من المحتمل أن يضم هذا الهاتف شاشة من نوع OLED.
جدير بالذكر أن ZTE Axon 20 5G لن يكون أول هاتف ذكي مُزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة في العالم، ولكنه سيكون أول هاتف ذكي متاح تجاريًا يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد رأينا بالفعل هذه التكنولوجيا من قبل لدى شركة Oppo في نسختها التجريبية. نتوقع أن نرى كيف تمكنت شركة ZTE من التحايل على نفاذية الضوء الضعيفة من خلال الشاشة نظرًا لأن هذه إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الهواتف الذكية.
من المحتمل أن يتم تطوير الشاشة المستخدمة في هذا الهاتف من قبل Visionox، وهي واحدة من الشركات المصنعة لشاشات OLED في الصين. أكملت الشركة بالفعل عملية البحث والتطوير لتكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة، وتقول أنها ستعمل من خلال تحسين ترتيب البكسلات حول عدسة الكاميرا، على الرغم من أن هذا قد يمثل مشكلة بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون إلتقاط الصور بدقة 4K أو حتى FullHD.
بينما ما زلنا نلعب لعبة التخمين، فإن المعلومات الأولية التي تم رصدها على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف ZTE Axon 20 5G سيضم شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا أساسية في الخلف بدقة 64 ميغابكسل، وسيضم كذلك على الأرجح المعالج Snapdragon 765G.
كانت هذه تفاصيل خبر الصورة الرسمية الأولى للهاتف ZTE Axon 20 5G تكشف عن واجهة للهاتف، ولا يمكن رؤية الكاميرا الأمامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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