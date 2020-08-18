شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون تطبيقا على الهواتف يكتشف المستخدم المخمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور الباحثون تطبيق هاتف ذكى يكتشف عندما يكون الشخص في حالة سكر من خلال استخدام المستشعرات المضمنة فى الجهاز لاكتشاف علامات السُكر، إذ يمكن لتطبيق الهاتف الذكي أن يخبر الناس عندما يكونوا في حالة سكر، بناءً على أدنى تذبذب أو تأثير في مسيرتهم، واكتشف الباحثون من 10 خطوات فقط، ما يمكن للهاتف أن يكتشفه إذا كان في حدود المملكة المتحدة مع دقة تصل إلى 93%.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد يؤدي ذلك إلى إطلاق تنبيه لإعلام الناس أن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل بدلا من تناول الخمور.

قال الدكتور بريان سوفوليتو، المؤلف الأول للدراسة من جامعة بيتسبرج: "نعلم جميعًا من الأفلام والرسوم المتحركة أنه عندما يكون شخص ما في حالة سكر، فإنهم يميلون إلى التمايل قليلاً في الشارع.

وفي الواقع يعد المشي والتوازن أمرًا معقدًا للغاية، لذا فهي علامة جيدة على الضعف، ويمكن للهواتف الذكية أن تلتقط التغييرات في طريقة المشي، ويمكن أن ترسل في المستقبل تنبيهات إلى شريك أو صديق شخص ما بأنه تناول الكثير من المشروبات الكحولية ويحتاج إلى اصطحابه للعودة إلى المنزل.

كما أنه يمكن أن يصدر هاتف شخص ما اتصالاً لإعلامه بموعد المغادرة قبل أن يفعل شيئًا قد يندم عليه في اليوم التالي.

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تعمل هذه التقنية من خلال اكتشاف حركات الأشخاص للأمام والخلف، لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر أثناء المشي.

اختبر الباحثون التقنية على 17 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 عامًا، تم إعطاؤهم مشروبًا من الفودكا وعصير الليمون لأكثر من ساعة حتى وصلوا إلى حد المشروبات الكحولية في المملكة المتحدة وهو 80 ملليجرامًا من الكحول لكل 100 ملليلتر من الدم.

ظل هؤلاء الأشخاص في المختبر لمدة سبع ساعات على الأقل حتى استيقظوا، وطُلب منهم المشي 20 خطوة للأمام وللخلف في خط مستقيم كل ساعتين.

تمكن الباحثون من تسجيل 761 خطوة تم اتخاذها عندما كان الأشخاص فوق الحد، و 210 عندما كانوا أقل منه، وكان الهدف الرئيسي هو التقاط الأشخاص المخمورين ، وتم إعطاء الدقة الإجمالية بنسبة 92.5 %.