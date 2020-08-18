Samsung تزيد الاجهزة المتوافقة مع 3 سنين من تحديثات Android

مع اطلاق Note 20 اعلنت Samsung انها ستزيد مدة تحديثات Android اجهزتها الجديدة لـ3 اعوام. اي ان هناك اجهزة سامسونج ستستقبل تحديثات اندرويد كبيرة لمدة 3 اعوام لتكون ثالث شركة تقوم بهذه الحركة بعد Google طبعًا و OnePlus و شملت قائمة سامسونج ليس الهواتف الرائدة فحسب بل هواتف متوسطة من فئة A ايضًا. لتصبح القائمة من فئات S و Note و Z (القابلة للطي) و اخيرًا فئة A. في هذا الخبر نجمع لك هواتف سامسونج القابلة لـ3 اعوام من تحديثات اندرويد. فأكمل القراءة لتتعرف ان كان جهازك منهم

عائلة Samsung Galaxy S

للأسف فعائلة Galaxy S9 لن تحصل على Android 11 حتى ستتوقف عند نسخة 10. و لكن عائلة S10 و S20 و الأجهزة المصغرة منها ستحصل على 3 اعوام من تحديثات اندرويد فبالتالي عائلة S10 ستتوقف عند تحديث اندرويد 12 و عائلة S20 ستستمر حتى اندرويد 13. و ستبدأ التحديثات من اول هاتف S20 الذي سيكون اول اجهزتها باندرويد 11. و من ثم ستصل التحديثات لباقي الأجهزة تباعًا. اليك قائمة الأجهزة التي ستحصل على 3 اعوام

Galaxy S20 Ultra 5G/4G

Galaxy S20 Plus 5G/4G

Galaxy S20 5G/4G

Galaxy S10 4G/5G

Galaxy S10e

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 Lite -قد يستمر لأندرويد 13 بسبب اصداره بأندرويد 10 اصلًا-

كل هواتف Samsung Galaxy S القادمة في الأعوام القادمة

عائلة Samsung Galaxy Note

يتوقف هاتف Galaxy Note 9 عند تحديث Android 10 ايضًا لن يحصل على 11 او 12. لكن عائلتي Note 10 و Note 20 سيحصلان على 3 اعوام اخرى من التحديثات ايضًا فالبتالي عائلة Note 10 ستتوقف عند تحديث اندرويد 12 بينما عائلة Note 20 ستستمر حتى اندرويد 13. و ستبدأ التحديثات بداية من Note 20 الذي سيحصل على بداية التحديثات و يتبعه هواتف Note 10 ايضًا. اليك قائمة هواتف Note التي ستحصل على التحديثات الممتدة

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Galaxy Note 20 Ultra 5G/4G

Galaxy Note 20 5G/4G

Galaxy Note 10 Plus 5G/4G

Galaxy Note 10 5G/4G

Galaxy Note 10 Lite -قد يستمر لأندرويد 13 بسبب إصداره بأندرويد 10 اصلًا-

كل هواتف Samsung Galaxy Note القادمة في الأعوام القادمة

هواتف اخرى

معروفة ان S و Note هي الفئات الأساسية في هواتف سامسونج و لكن هناك فئات اخرى ستحصل على تحديثات اضافية من فئات اخرى و هي فئة Galaxy A للهواتف المتوسطة. و فئة Galaxy Z و هي فئة الهواتف القابلة للطي من سامسونج. و فئة الأجهزة اللوحية الخاصة بالشركة. ستستمر كل الأجهزة لمدة 3 اعوام من تاريخ اصدارهم ليحصل كل هاتف على 3 تحديثات كبيرة و اليك قائمة بالفئات التي ستحصل على التحديثات

فئة Samsung Galaxy A

Galaxy A71 5G/4G

Galaxy A51 5G/4G

Galaxy A90 5G

كل هواتف Samsung Galaxy A القادمة في الأعوام القادمة

فئة Samsung Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G/4G

Galaxy Z Flip 5G/4G

Galaxy Fold 5G/4G – سيتوقف عند تحديث اندرويد 12 نظرًا لأنه قد صدر بدايات عام 2019-

كل هواتف Samsung Galaxy Z القادمة في الأعوام القادمة

فئة الاجهزة اللوحية

Galaxy Tab S7 Plus 4G/5G

Galaxy Tab S7 5G/4G

Galaxy Tab S6 5G/4G

Galaxy Tab S6 Lite

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