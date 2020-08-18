سعر و مواصفات Xiaomi Redmi K30 Ultra – مميزات و عيوب شاومي ريدمي كي 30 الترا

هاتف Xiaomi Redmi K30 Ultra من الهواتف التي اصدرتها شاومي تحت اسم Ultra في مؤتمرها الماضي في الصين مصاحبًا لهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra. لوهلة تظن ان هذه اعلى نسخة من سلسلة K30 و لكن ليس بالضرورة. فانظر هو افضل من K30 Pro من ناحية الشاشة. لكنه بأداء اقل. و نفس باقي المواصفات. لكن سعره جميل جدًا فهو بسعر 5845 جنيه و ذلك بتحويل العملة و اضافة الضرائب المفروضة

هاتف Xiaomi Redmi K30 Ultra قد لا يصدر في اي مكان خارج الصين. قد لا نراه في مصر و لكن ان حدث فإنه في فئته ينافس Nova 5T الذي اخاف ان انصخ به. و Realme 6 Pro الذي هو اضعف في كل شئ تقريبًا. و لذلك فالإختيار سهل جدًا. و لكن ما بين K30 Ultra و K30 Pro مقارنة اخرى فالبرو اعلى بشكل كبير في السعر كذلك. فماذا تفضل؟.