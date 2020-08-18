أوراكل تدخل في المنافسة لشراء تيك توك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعربت شركة أوراكل (Oracle) عن اهتمامها بشراء النشاط التجاري لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مما يجعلها منافسًا محتملًا لشركة مايكروسوفت في محاولتها للحصول على تطبيق الفيديو القصير الشهير المملوك للصين، وذلك حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلاً عن أشخاص اطلعوا على الأمر.

وأجرت شركة أوراكل محادثات أولية مع شركة بايت دانس (ByteDance) المالكة لتطبيق تيك توك، وكانت تدرس بجدية شراء النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وفقًا لتقرير فايننشال تايمز.

وبحسب المعلومات، كانت الشركة تعمل أيضًا مع مستثمري بايت دانس الأمريكيين وشركات رأس المال الاستثماري، مثل (General Atlantic) و (Sequoia Capital).

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وتشير الفاينانشيال تايمز إلى أن لاري إليسون (Larry Ellison)، المؤسس المشارك لشركة أوراكل، هو واحد من عدد قليل من المديرين التنفيذيين التكنولوجيين في الولايات المتحدة الذين دعموا ترامب علنًا.

وأمر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) شركة بايت دانس بفصل النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة في غضون 90 يومًا.

وبرزت شركة مايكروسوفت كمرشح أول لشراء النشاط التجاري للتطبيق في الولايات المتحدة، بينما تشير تقارير وسائل الإعلام إلى انضمام عدد من الشركات الأخرى إلى المعركة، من ضمنها تويتر، لكن قيل: إن هناك مخاوف جدية بشأن قدرتها المالية للصفقة.

وشركة أوراكل هي واحدة من أضخم وأهم شركات تقنية المعلومات بشكل عام وقواعد البيانات بشكل خاص. تأسست شركة أوراكل في العام 1977 على يد “لاري اليسون” ولدى الشركة عدد من مراكز الخدمة للعملاء في أكثر من 145 دولة.