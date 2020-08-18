كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن لعشّاق لعبة فورتنايت: أشخاص يعرضون بيع هواتف أيفون عليها اللعبة بعد قيام أبل بحظرها

تظهر عشرات من القوائم باهظة الثمن لأجهزة آيفون مع لعبة فيديو محظورة فورتنايت على موقع eBay والعديد من القوائم تكلف آلاف الجنيهات – أعلاها تصل إلى 10000 دولار.

يأتي ذلك في أعقاب حظر لعبة فورتنايت الأسبوع الماضي من قبل أبل وجوجل لأن Epic أطلقت ميزة الدفع “بنية صريحة لانتهاك إرشادات متجر التطبيقات”، والذي أدى إلى إزالة اللعبة من البيع على متجر تطبيقات آيفون ومتجر أندرويد، وهذا يعني أنه من المستحيل تنزيل فورتنايت من خلال متاجر التطبيقات هذه.

ومع ذلك، فإن الهواتف التي لا تزال لعبة فورتنايت مثبتة عليها تُباع بآلاف الجنيهات الاسترلينية عبر الإنترنت حيث تقع معظم القوائم في مكان ما بين 2000 دولار و7000 دولار.

هذا أعلى بكثير من السعر المعتاد لجهاز آيفون المستخدمة، والذي يمكن أن يتراوح من بضع مئات من الجنيهات إلى 1000 دولار، اعتمادًا على الطراز.

قد يبدو بيع هاتف مثبت عليه فورتنيت فكرة جيدة، لكنه في الواقع محفوف بالمخاطر. ولكي تظل فورتنايت على آيفون، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك وهذا يعني أن كل من تبيع آيفون له سيكون له حق الوصول إلى حسابك وملفاتك والمزيد ولذلك يعد شراء هاتف مثبت عليه فورتنايت أمرًا خطيرًا بالمثل. كما يمكن للبائع تسجيل خروجك من حسابه في وقت لاحق ، مما يزيل وصولك إلى اللعبة – مما يجعل عملية الشراء تذهب سدى.

من الجدير بالذكر بأن مطور لعبة فورتنايت يقاضي شكرتي جوجل وأبل بسبب القيود التي تم إصدارها بعد أن انتهكت اللعبة إرشادات الدفع داخل التطبيق.

استشهدت أبل وجوجل في قضيتهما بأن اللعبة تستخدم ميزة الدفع المباشر التي تم طرحها على تطبيق فورتنايت يوم الخميس باعتبارها انتهاكًا. في السابق، استخدمت فورتنايت أنظمة الدفع داخل التطبيق التي منحت جوجل وأبل حصة كبيرة من أي أموال ناتجة عن مشتريات اللاعبين.

Advertisements

رفعت شركة Epic دعوى قضائية في محكمة أمريكية لا تسعى فيها للحصول على أموال من أبل أو جوجل، بل تسعى للحصول على أوامر قضائية من شأنها إنهاء العديد من ممارسات متاجر التطبيقات الخاصة بالشركات.

تعرضت شركات كاليفورنيا لانتقادات في السنوات الأخيرة بسبب تشغيلها “احتكارات” مزعومة تخنق فيها المنافسة وتخفيضات هائلة على المبيعات التي تتم من خلال متاجر التطبيقات الخاصة بها.

قالت Epic في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد شركة أبل، والتي رفعت في المنطقة الشمالية من كاليفورنيا: “لقد أصبحت شركة أبل ما كانت تنتقده ذات مرة: العملاق الذي يسعى للسيطرة على الأسواق، ومنع المنافسة، وخنق الابتكار”. “أبل أكبر وأقوى وأكثر رسوخًا وضررًا من المحتكرين في الماضي.” ومن الجدير بالذكر بأن أبل تحصل على نسبة تتراوح بين 15 و 30 في المائة من معظم اشتراكات التطبيقات والمدفوعات التي تتم داخل التطبيقات.

وقالت شركة آبل: “حقيقة أن مصالحهم التجارية (الملحمية) تدفعهم الآن إلى الضغط من أجل ترتيب خاص لا يغير حقيقة أن هذه الإرشادات تخلق مجالًا متكافئًا لجميع المطورين وتجعل المتجر آمنًا لجميع المستخدمين”.

أزالت Google أيضًا فورتنايت من متجر بلاي الخاص بها، لكن المتحدث باسم الشركة دان جاكسون رفض التعليق على الدعوى عندما اتصلت به رويترز.

وقال في بيان “مع ذلك، نرحب بفرصة مواصلة مناقشاتنا مع Epic وإعادة فورتنايت إلى جوجل بلاي”.