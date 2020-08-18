تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن مواصفات هاتف Oppo A53 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عن مواصفات أحدث إصدارات Oppo من الهواتف المتوسطة والذي ينطلق قريباً بعنوان Oppo A53.

ينطلق قريباً هاتف Oppo A53 كإصدار جديد لهاتف الشركة السابق A52 الذي أطلق في أبريل الماضي، واليوم تكشف التسريبات عن تفاصيل مواصفات هاتف Oppo A53.

تقدم Oppo هاتف Oppo A53 قريباً بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش بمعدل تحديث 90Hz، كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 460، ونموذج مميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، ونموذج يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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كما يأتي هاتف Oppo بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، أيضاً يتميز الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية التي تأتي بمستشعر 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز هاتف Oppo A53 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي الهاتف بمستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف.

هاتف Oppo A53 ينطلق بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة ColorOS 7.x، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار قريباً.

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