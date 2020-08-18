تكنولوجيا: موتورولا تقدم هاتف RAZR 2 قريباً بقدرة بطارية 2633 mAh وتقنية شحن سريع 18W

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا للإعلان الرسمي عن هاتف Moto Razr 2 في حدث يعقد في 9 من شهر سبتمبر المقبل، ومن جديد اليوم تكشف التسريبات عن مزيد من مواصفات هذا الإصدار.
أعتمد هاتف Moto Razr 2 في TUV Rheinland مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً، ولقد كشف عن تفاصيل جديدة حول الهاتف عبر MySmartPrice، حيث يأتي الهاتف بنموذج رقم number XT 2071.
وتؤكد التسريبات الجديدة على أن هاتف Moto Razr 2 ينطلق بقدرة بطارية 2633 mAh، مع بعض التوقعات التي تشير إلى أن السعة النموذجية لبطارية الهاتف ستصل إلى 2800 mAh، كما ينطلق هاتف Moto Razr 2 بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، وهي ترقية عن الإصدار السابق الذي جاء بقدر شحن 15W.
ولقد كشفت التسريبات حتى الآن عن بعض المميزات في هاتف موتورولا الصدفي القابل للطي Moto Razr 2، حيث تؤكد التسريبات على شاشة مدمجة قابلة للطي، مع جوانب تدعم حساسية اللمس، ويحتوي شريط اللمس الجانبي على عدة مستشعرات تدعم تنفيذ حتى 20 وظيفة مختلفة في الهاتف، كما يمكن لهذا الشريط أيضاً إدراك الإيماءات المختلفة لتنفيذ المهام.
أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Motorola RAZR 2 برقاقة معالج Snapdragon 765G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.
وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة P-OLED بحجم 6.2 إنش، وشاشة ثانوية خارجية بحجم 2.7 إنش، ومن المتوقع أن يأتي RAZR 2 بترقية في الكاميرة التي تضم مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل، وبدقة 20 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية.
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