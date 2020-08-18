الولايات المتحدة الأمريكية تفرض الحظر على 38 شركة مرتبطة بـ Huawei حاولت الإلتفاف حول الحظر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلن مكتب الصناعة والأمن الأمريكي داخل وزارة التجارة الأمريكية أنه سيقيد شركة Huawei بشكل أكبر لمنعها من الوصول إلى المعالجات الأمريكية الصنع. وفقا للبيان الصحفي، تمكنت شركة Huawei من التحايل على الحظر من خلال شراء مكونات أمريكية من خلال شركات الطرف الثالث.

ستقوم وزارة التجارة الأمريكية بحظر 38 شركة مرتبطة بشكل مباشر بشركة Huawei في 21 دولة، والتي تم إستخدامها للإلتفاف حول الحظر الأمريكي الذي مددته إدارة دونالد ترامب إلى غاية شهر مايو من العام 2021، وفقًا لمكتب الصناعة والأمن الأمريكي.

الشركات المعنية هي جميع فروع Huawei التي تعمل خارج الصين بما في ذلك مراكز التصميم و Huawei Cloud، بالإضافة إلى بعض مراكز البحث والتطوير في جميع أنحاء أوروبا.

Advertisements

كل شيء في البيان الصحفي كان يهدف عن قصد إلى تقييد Huawei لمنعها من التعامل مع الشركات التقنية الكبرى في الولايات المتحدة خوفًا من أن يوجه ” الحزب الشيوعي الصيني ” شركة Huawei لتنفيذ مخطط ضد المسؤولين الأمريكيين أو المواطنين الأمريكيين.

وفقًا لتقرير من APNews في وقت سابق من هذا الشهر نقلاً عن مسؤول تنفيذي في شركة Huawei، فإن هذه الأخيرة تُعاني من نفاذ المعالجات ببطء وستتوقف في النهاية عن إنتاج معالجات HiSilicon Kirin المتقدمة.