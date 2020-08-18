Huawei تشوق لقدوم طراز جديد من MateBook X Pro يوم غد الأربعاء

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل أسبوع واحد بالضبط، كشف أحد المسربين البارزين أن شركة Huawei تستعد للإعلان عن حاسوب محمول جديد يوم 19 أغسطس، ولكن طراز جديد من Huawei MateBook X Pro لم يكن على قائمة الأجهزة المشتبه فيها. الآن، أكدت شركة Huawei أن الحاسوب Huawei MateBook X Pro سيحصل على نسخة أحدث بالفعل.

يتحدث الفيديو التشويقي عن مدى نحافة وخفة وزن النسخة الجديدة من Huawei MateBook X Pro مما يعني أنها ربما ستكون أفضل من النسخة الحالية من حيث قابلية الحمل. تشير الشائعات السابقة أيضًا إلى أن الشاشة ستحصل على إطار نحيف جدًا مما يجعلها تبدو وكأنها شاشة عائمة علمًا أن الدقة ستصل في الحاسوب الجديد على الأرجح إلى 3K.

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نحن على بعد يوم واحد فقط من الإعلان الرسمي، لذا لن نضطر إلى الإنتظار لفترة أطول للحصول على المزيد من التفاصيل حول الطراز الجديد من Huawei MateBook X Pro، لذلك لا تنسوا العودة إلينا يوم غد الأربعاء للحصول على التفاصيل الكاملة.