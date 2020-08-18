Galaxy Note 20 Ultra هو أحدث هاتف ذكي يخضع لإختبارات الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد أعلنت شركة سامسونج عن الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra في وقت سابق من هذا الشهر، وهي متاحة الآن بالفعل للطلب المسبق في بعض البلدان. إذا كنت متردد بشأن شراء أحد هذين الهاتفين، فربما إختبارات الصلابة التي خضع لها الهاتف Galaxy Note 20 Ultra ستجعل قرارك أكثر سهولة. في الواقع، لقد قام اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything بإخضاع الهاتف Galaxy Note 20 Ultra للعديد من إختبارات المتانة.

في إختبار الإنحناء إتضح أن الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يقدم أداء مميز بحيث يقاوم الإنحناءات بشكل رائع. هذا يعني أن الجهاز يملك قدرة عالية على التحمل، ولكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن مقاومة الخدوش.

في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Galaxy S20 Ultra 5GGalaxy Note 20 Ultra تُخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs، وهذا جيد تمامًا لأنه يعني بأن شاشة هذا الهاتف لن تتعرض للخدش في حالة إذا كانت مع العملات النقدية والمفاتيح في جيب المستخدم.

Advertisements

الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يأتي على عكس الهاتف Galaxy Note 20 العادي بواجهة خلفية مصنوعة من البلاستيك وبإطار مصنوع من المعدن مما يجعله سهل الخدش. الأزرار على الجانب هي بدورها سهلة الخدش كما أنها تتعرض للتلف بسهولة بالمقارنة مع معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

بعد ذلك، تم إخضاع شاشة الهاتف Galaxy Note 20 Ultra لإختبار الحرق، وقد إستغرقت الشاشة نحو 23 ثانية لتتحول البكسلات إلى اللون الأسود، ولسوء الحظ، هذه البكسلات لا تعود إلى لونها الأصلي بعد فترة. عمومًا، يمكنكم مشاهدة الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يخضع لجميع إختبارات المتانة هذه في الفيديو أدناه :