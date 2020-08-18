هواتف OnePlus و Oppo و Huawei و Samsung و Sony تفوز جميعها بجوائز EISA 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت لجنة EISA بمعاينة الهواتف الذكية التي تم إطلاقها هذا العام ومنحت الأفضل بينها جوائز تقديرية، وإليكم قائمة الهواتف الذكية الأفضل في كل فئة وفقًا للجنة التحكيم التابعة لـ EISA.

حصل الهاتف OnePlus 8 Pro على جائزة أفضل هاتف ذكي. أُعجبت لجنة التحكيم بالطريقة التي يمزج بها الهاتف بين التصميم والميزات المتطورة مع تسليط الضوء على شاشة 120Hz التي تبلغ دقتها +QuadHD، وتكنولوجيا الشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، والهيكل المقاوم للماء والغبار، فضلا عن الملمس الناعم للجهاز.

ذهبت جائزة أفضل هاتف ذكي مُتقدم إلى Oppo Find X2 Pro بحيث وصفت لجنة التحكيم هذا الهاتف بأنه ” أفضل هاتف ذكي من شركة Oppo حتى الآن “، كما أنها أُغرمت أيضًا بشاشة 120Hz التي تدعم HDR للهاتف، والذاكرة التخزينية البالغة 512GB، وتكنولوجيا الشحن السريع بقوة 65W.

تم إختبار Huawei P40 Pro على أنه الأفضل في فئة الهواتف الكاميرا. توفر الكاميرا الرئيسية لهذا الهاتف والتي تبلغ دقتها 50 ميغابكسل، والكاميرا المقربة التي تستند على مبدأ المنظار والتي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل، والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 40 ميغابكسل ” صورًا يومية مذهلة لقطات ليلية بجودة لا مثيل لها بدون ضوضاء أو أخطاء غير مرغوب فيها “.

تم إختيار Galaxy Z Flip 4G كأفضل هاتف ذكي قابل للطي لأنه وفقا للجنة التحكيم يجمع بين التصميم الصدفي القديم والتكنولوجيا المتقدمة الحديثة لتشكيل ” هاتف ذكي مُبتكر ومثير للإعجاب وعملي “.

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أما بالنسبة للهاتف Sony Xperia 1 II، فقد حصل على جائزة أفضل هاتف ذكي للوسائط المتعددة لأن لجنة التحكيم تعتقد ” أنه مصمم خصيصًا لعشاق الصور والأفلام والموسيقى “. تم الإشادة بوضع التصوير الإحترافي والتركيز التلقائي المتقدم، بالإضافة إلى ميزات Photography Pro و Cinematography Pro.

حصلت شركة Huawei أيضًا على جائزة أخرى، فقد تم إختيار Huawei Watch GT 2 كأفضل ساعة ذكية هذا العام، فهي تجمع بين الأناقة والميزات الكثيرة والتصميم الحيوي. هذا بالإضافة إلى عمر البطارية الذي يصل إلى أسبوعين مما يجعلها تحتل الصدارة بجدارة وإستحقاق.

حصلت شركة LG على جائزة ترضية، فهي فازت بجائزة أفضل مكبر محمول للصوت مع LG Xboom Go PL7. ذهبت جوائز ملحقات الصوت الأخرى لكل من Dali IO-6 و Bowers & Wilkins PX5 و Sennheiser Momentum True Wireless 2.