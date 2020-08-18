ايفون تؤجل طرح هاتفها الجديد... اليكم موعد اطلاقه!

أعلنت شركة "أبل" أنها أجلت طرح هواتف "آيفون 12" حتى تشرين الأول المقبل على الأقل، ولكن يبدو أن الموعد قد يشهد مزيداً من التأخير. وبحسب الخبير جون بروسير، وهو أحد كبار مسربي الأخبار التقنية، فإن طرح الجهاز قد يتأخر شهراً إضافياً. وأوضح التسريب أن الطلبات المسبقة ستبدأ في الأسبوع الثاني والأربعين من العام الجاري، بينما سيجري الإعلان عن هواتف "آيفون 12" في الأسبوع الثالث والأربعين من سنة 2020.

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