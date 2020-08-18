رقم هاتف 'جالب للحظ' بيع بمبلغ خيالي!

تم بيع رقم هاتف "جالب للحظ" في مزاد علني في الصين بـ2.25 مليون يوان أي 300 ألف دولار.
وينتهي الرقم بالعدد ثمانية مكرراً خمس مرات، وهو عدد ينظر إليه الصينيون على أنه جالب للحظ لأن لفظ "ثمانية" باللغة المندرية يعني أيضا "الازدهار".
والجدير ذكره أن أكثر من خمسة آلاف شخص شارك في المزاد الذي أقيم يومي السبت والأحد.
والجدير ذكره أن أكثر من خمسة آلاف شخص شارك في المزاد الذي أقيم يومي السبت والأحد.
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