رقم هاتف 'جالب للحظ' بيع بمبلغ خيالي!

وينتهي الرقم بالعدد ثمانية مكرراً خمس مرات، وهو عدد ينظر إليه الصينيون على أنه جالب للحظ لأن لفظ "ثمانية" باللغة المندرية يعني أيضا "الازدهار".

والجدير ذكره أن أكثر من خمسة آلاف شخص شارك في المزاد الذي أقيم يومي السبت والأحد.

