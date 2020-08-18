كشفت تقارير صحفية عالمية أن متصفح الإنترنت "غوغل كروم" يختبر حاليا عدد من المزايا الجديدة، التي وصفت بـ"السحرية".
وسيعمل "غوغل كروم"، وفقا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، على تحذير المستخدم إذا كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني "غير آمن".
وسيرفق "غوغل كروم" علامة حمراء بجانب نماذج مواقع الويب التي تعتبر صفحات HTTPS الخاصة بها "آمنة".
وسيعطل "غوغل كروم" أيضا وفق التحديث الجديد، الملء التلقائي في النماذج المختلطة، بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائيا بمعلومات يحتمل أن تكون حساسة أو خاصة عن المستخدم، إلا بعد التأكد أنها "آمنة" تماما وحصولها على "العلامة الحمراء".
أما في حالة أن النموذج "ليس آمنا" فسيتم تنبيه المستخدم من قبل غوغل، بحيث لا يقدم أي معلومات حساسة أو شخصية خاصة به لذلك الموقع.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذرك من المواقع غير الآمنة.. ميزة سحرية جديدة في غوغل كروم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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