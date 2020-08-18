شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة يابانية تستعد لإطلاق رحلات تجريبية لسياراتها الطائرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترصد الحكومة اليابانية ميزانية لتطوير السيارات الطائرة، بهدف إطلاقها كوسيلة تنقل مستقبلية بحلول عام 2023، بالتزامن مع جهود شركات نقل عالمية؛ على غرار إيرباص وبوينج وأوبر، لتطوير تصاميم متعددة للسيارات الطائرة.

وكشفت سكاى درايف، الشركة الناشئة فى مجال صناعة السيارات الطائرة فى اليابان، حديثًا، عن مركبة إس دي-إكس إكس الأنيقة التى يقارب حجمها الحجم التقليدى للسيارة، وتتسع لشخصين، وتقلع وتهبط عموديًا، وتسافر بمدًى يصل إلى عشرات الكيلومترات، بسرعة 100 كيلومتر فى الساعة

وقال توموهيرو فوكوزاوا، الرئيس التنفيذى للشركة: "إن سكاى درايف تفكر فى إطلاق خدمة سيارات الأجرة الجوية فى المدن الكبرى؛ مثل أوساكا أو طوكيو، مع رحلات أولية فوق البحر، لخطورة التحليق فوق الأماكن المأهولة، بدايةً"، مشيرًا إلى التطور المتسارع للمشروع، فى ظل ارتفاع عدد العاملين فيه.

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وتخطط الشركة الناشئة للبدء برحلات حول منتجعات عدة؛ ذهابًا وإيابًا، ومنها منتجع يونيفيرسال ستوديوز جابان الترفيهى، وتأمل فى إكمال أول اختبار طيران لها فى الصيف الحالي؛ وفقًا لصحيفة جابان تايمز.

وأضاف فوكوزاوا أن النموذج الأولى يعتمد على نظام طيار آلى، لكنه ليس مستقلًا بالكامل، إذ يحتاج الطيار للمناورة فى حالة الطوارئ؛ على سبيل المثال.

وأشار فوكوزاوا إلى أن الشركة تسعى إلى بيع 100 سيارة طائرة على الأقل بحلول العام 2028، بتكلفة تساوى سعر سيارة باهظة الثمن.