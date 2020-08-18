شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استراليا تلزم جوجل بدفع جزء من عائد الإعلانات للصحف ومحرك البحث يهدد بالتصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الصحافة الاسترالية معركة كبري مع محرك البحث الشهير جوجل، بسبب حقوق نشر المحتوي الإخباري، حيث أقرت لجنة مكافحة الفساد ومكافحته التي أنشأتها الحكومة، ولجنة حماية المنافسة والمستهلك، بإصدار ضوابط تلزم محرك البحث بدفع جزء من عائداته الإعلانية للصحف التي ينشر محتواها.

وقالت دايلي ميل ان أي شخص يستخدم جوجل في أستراليا يواجه علامة تعجب صفراء مع ‏hyperlink‏ إلى "خطاب مفتوح" يهاجم لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية.‏

وشنت ‏"جوجل" هجومًا على الصحافة الأسترالية وهددت بإنهاء عمليات البحث المجانية ‏على الإنترنت، بعد أن قالت هيئة الرقابة على المنافسة في البلاد إن عملاق التكنولوجيا يجب ‏أن يدفع مقابل المحتوى الإخباري.‏

وينص مشروع قانون لجنة مكافحة الفساد ومكافحته - الذي تم إنشاؤه بناءً على طلب من ‏أمين الخزانة جوش فرايدنبرج - على أن يذهب جزء صغير من عائدات الإعلانات الهائلة ‏البالغة 6 مليارات دولار التي حققتها شركة ‏جوجل‏ وغيرها من عمالقة التكنولوجيا مثل فيس بوك‏ ، إلى الشركات الإخبارية.‏

وتقترح هيئة مراقبة المنافسة غرامات قدرها 10 ملايين دولار على عمالقة التكنولوجيا الذين ‏تبلغ ارصدتهم مليارات من الدولارات من بيع الإعلانات، ويقال إن جوجل‏ وضع ‏صفقات فردية أرخص كانت تتفاوض عليها مع الناشرين نتيجة لذلك.‏

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من جانها ستراقب الحكومات في جميع أنحاء العالم باهتمام المعركة ولا سيما في لندن ‏وواشنطن والتي أثارت مخاوف بشأن "الاحتكار الإعلاني الثنائي" الذي تديره جوجل وفيس بوك.

في المملكة المتحدة، تحقق جوجل 36.7% من إجمالي عائدات الإعلانات عبر الإنترنت ‏وفيس بوك على 28%، وقد بلغت قيمة سوق الإعلان عبر الإنترنت 13.5 مليار جنيه ‏إسترليني في المملكة المتحدة العام الماضي.‏

وقال ميل سيلفا، المدير الإداري لجوجل ‏Australia‏ ان الشركة تدفع بالفعل مقابل الخدمات ‏الإخبارية ملايين الدولارات وأضاف: "ولكن بدلاً من تشجيع هذه الأنواع من الشراكات، تم ‏وضع القانون لمنح شركات الإعلام الكبرى معاملة خاصة وتشجيعها على تقديم مطالب ‏هائلة وغير معقولة من شأنها أن تعرض خدماتنا المجانية للخطر".