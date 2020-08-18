ZTE الصينية تطلق أول هاتف ذكي بالعالم مزود بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة

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ZTE الصينية تطلق أول هاتف بكاميرا سلفي أسف الشاشة
كشفت شركة زي تي ZTE الصينية لصناعة التكنولوجيا عن إطلاق أول هاتف ذكي في العالم مزود بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة في الفترة القريبة المقبلة .
وبحسب موقع engadget.com، حددت شركة زي تي ZTE الأول من سبتمبر/ أيلول ليكون الموعد الرسمي لإزاحة الستار عن هاتفها الذكي أكسون 20 Axon 20 5G.
وبجانب تفرد هاتف أكسون 20 Axon 20 5G بكاميرته الأمامية المُتواجدة تحت شاشة العرض، فسيكون من فئة الهواتف الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G.
ويُتوقع أن تُزوًد شركة زي تي ZTE الهاتف بشاشة من طراز أوليد OLED مقاس 6.92 بوصة بدقة تصل إلى 2460 × 1,080.
وفي نفس السياق انتشرت تسريبات تتعلق بمواصفات هاتف أكسون 20 Axon 20 5G تشير إلى احتوائه على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 64/8 ميجابكسل وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت.
ومن المُرجح أن تحتضن هياكل هواتف أكسون 20 Axon 20 5G الذكية معالجات من طراز SoC تصل إلى 2.4 جيجا هرتز وبطاريات تبلغ قدرتها 4120 مللي أمبير في الساعة.
من جانبها أكدت شركة زي تي الصينية أن هواتف أكسون 20 Axon 20 5G ستكون الأولى من نوعها على الإطلاق التي لن تسبب تواجد كاميراتها الأمامية تحت شاشة العرض أي مشاكل تتعلق بدقة وجودة التصوير كما حدث في السابق مع الشركات الأخرى، مشيرة بذلك إلى نموذج أولي كانت شركة أوبو Oppo قد أنتجته في وقت سابق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.