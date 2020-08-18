تكنولوجيا: MediaTek تعلن عن رقاقة Dimensity 800U بميزة دعم اثنان من شرائح SIM 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة MediaTek رسمياً اليوم عن رقاقة معالج Dimensity 800U، التي تنطلق بميزة دعم اثنان من شرائح SIM 5G، ودعم معدل تحديث 120Hz في الشاشة.

تتوسع شركة MediaTek بإصداراتها من رقاقات المعالج بخطوات سريعة في الفترة الأخيرة، ومن جديد تقدم الشركة للأسواق Dimensity 800U وهي من رقاقات 5G التي تنطلق لدعم الجيل القادم من الهواتف المتوسطة.

ينطلق معالج Dimensity 800U بتكلفة أقل من إصدار الشركة الرئيسي Dimensity 800، إلا أن الإصدار الجديد يأتي بمميزات وتقنية أفضل مع دعم اثنان من شرائح SIM 5G في وضع الإستعداد، ودعم صوتيات مزدوجة VoNR، وجمع بين اثنان من شبكات المحمول 5G بموجات 2CC 5G-CA.

أيضاً تضم رقاقة معالج تقنية MediaTek 5G UltraSave التي تعمل على إدارة وضع تشغيل شريحة المودم وفقاً للشبكات المحيطة وجودة نقل البيانات لدعم إطالة عمر شحن البطارية.

وترتكز رقاقة معالج Dimensity 800U على اثنان من الأنوية الخاصة بالآداء Arm Cortex-A76 التي تدعم سرعة 2.4GHz، و6 من أنوية Arm Cortex-A55 بسرعة 2GHz، كما تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Arm Mali-G57.

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كما تؤكد MediaTek على أن رقاقة معالج Dimensity 800U تأتي بآداء أفضل بنسبة 11% في آداء وحدة المعالجة، وأيضاً آداء أفضل بنسبة 28% في كرت الشاشة مقارنة بسلسلة معالجات Dimensity 700.

أيضاً يمكن لرقاقة المعالج أن تدعم معدل تحديث 120Hz لشاشة مميزة بجودة عرض FHD Plus، كما تدعم الرقاقة معايير HDR10 Plus لتحسين جودة العرض، وتأتي الرقاقة مع محرك MediaTek MiraVision PQ و HDR لتحسين جودة العرض في أنواع مختلفة من مقاطع الفيديو، مع دعم تنبيهاتVoW، وتقنية اثنان من الميكروفونات لخفض الضوضاء.

كما تدعم الرقاقة خفض إستهلاك الطاقة في المساعد الرقمي، مع دعم صوتيات واضحة للمساعد الرقمي حتى مع الضوضاء المحيطة.

يذكر أن رقاقة معالج Dimensity 800U تنطلق خلال الفترة القادمة لدعم الإصدارات الجديدة من هواتف 5G في الأسواق العالمية، لذا نترقب آداء هذا الإصدار في الجيل القادم من الهواتف الذكية.

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