شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على Triller التطبيق الأمريكى الجديد المنافس لـTikTok بعد انضمام ترامب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الرئيس دونالد ترامب إلى Triller منافسTikTok ، قبل أشهر من توقع حظر TikTok فى الولايات المتحدة، ويعد Triller هو تطبيق فيديو قصير يحاول أن يميز نفسه عن طريق خوارزمية التعديل التلقائى التى تحدد مقاطع الفيديو إلى الموسيقى من مكتبة التطبيق أو التى يقوم المستخدمون بتحميلها بأنفسهم.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانى، يمتلك الرئيس الأمريكى على حسابه (donaldjtrump) حاليًا 104000 متابع، وقام بتحميل أربعة مقاطع فيديو، كما أنه يتميز بعلامة تحقق زرقاء صغيرة، مماثلة لتلك الموجودة على Twitter والعديد من مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى.

يحتوى أول فيديو Triller حمّله ترامب - وهو أكثر مقاطعه شهرة مع 4.8 مليون مشاهدة - على فيديو للرئيس يقول: "أنا محترف فى التكنولوجيا" و "لا أحد يستطيع فعل ذلك مثلي".

تشمل مقاطع الفيديو الأخرى لترامب، فيديو يزعم أن المرشح الرئاسى الديمقراطى جو بايدن "ليس لديه دليل"، وأحدها يسخر من زلة قدم بايدن فى مقابلة سابقة.

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وارتفعت شعبية Triller مؤخرًا بعد الأمر التنفيذى الذى وقعه الرئيس ترامب ضد TikTok ، وحظرها من الولايات المتحدة ما لم يتم شراؤها من قبل شركة أمريكية.

يقال إن Microsoft و Twitter مهتمان بالاستحواذ على تيك توك، على الرغم من أن بيل جيتس مؤسس Microsoft وصف TikTok بأنه "كأس مسموم".

ويتم اتخاذ مثل هذا القرار - الذى دفعه الرئيس - بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومى المزعوم بسبب الشركة الأم Bytedance وعلاقتها بالحكومة الصينية فيما يتعلق بنقل البيانات. ونفت TikTok أى ادعاءات من هذا القبيل، وادعت أن الأمر التنفيذى الذى أصدره السيد ترامب غير قانوني.

وفى الآونة الأخيرة، رفعت Triller دعزى قضائية ضد TikTok بسبب تشابه ميزاته، وقالت الدعوى: "تدعى Triller أن ByteDance و TikTok ينتهكان بشكل مباشر وغير مباشر براءة الاختراع المؤكدة من خلال صنع واستخدام وعرض للبيع وبيع واستيراد تطبيق برامج iOS و Android الشهير المعروف باسم "TikTok".

وجاءت الدعوى فى الوقت الذى اتهمت فيه تيك توك شبكة فيس بوك بتقليده عندما أطلقت شركة التواصل الاجتماعى العملاقة Reels ، وهى ميزة من Instagram المملوكة لشركة Facebook والتى تعد نسخة شبه مستنسخة من التطبيق الصينى الذى ظهر مؤخرًا فى المملكة المتحدة.