شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تحظر تطبيق Notepad ++ الشهير.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم حظر تطبيق Notepad ++ لتحرير النصوص والتعليمات البرمجية فى الصين اعتبارًا من أمس الاثنين، وقالت الشركة عبر تويتر: من الواضح أنه بسبب طرح الإصدارات المسماة "Free Uyghur" و "Stand with Hong Kong" .

وصدر Notepad ++ لأول مرة عام 2003 من قبل المطور الفرنسى Don Ho ، ويعمل Notepad ++ بشكل مجانى على Windows ويدعم حوالى 90 لغة، ووجدت الاختبارات التى أجراها موقع TechCrunch أن حظر Notepad ++ ينطبق فقط على صفحة التنزيل الخاصة به، التى تعرض الإصدارات الخاصة وبالتالى اللغة الحساسة سياسياً.

وعندما يحاول المستخدم فى الصين الوصول إلى الموقع من المتصفحات الصينية التى طورتها Tencent ، مثل متصفح (QQ) ومتصفح (WeChat) المدمج – ومتصفح على بابا (UC Browser)، فإن هذه الخدمات تشير إلى أن الصفحة تحتوى على محتوى محظور بواسطة المنظمين المحليين.

Advertisements

من ناحية أخرى، تظل الصفحة الرئيسية لبرنامج Notepad ++ غير محظورة من خلال هذه المتصفحات المحلية، لا يزال بإمكان المرء الوصول إلى الموقع الكامل من Chrome و DuckDuckGo فى الصين.

بدأ الحظر فى وقت مبكر من 12 أغسطس عندما أبلغHo بالحظر، كما أخبر المطور، والذى أكد لموقع أكد TechCrunch لأنه لم يتم الاتصال به من قبل أى سلطة حكومية صينية ولا يخطط لاتخاذ تدابير للتعامل مع قيود الموقع.

وكشفHo على مر السنين عن عدة إصدارات خاصة من البرنامج التى تشير إلى موقفه السياسى، بما فى ذلك نسخة فى عام 2014 تتعلق بمظاهرات تيانانمين المؤيدة للديمقراطية، وعندما ظهرت نسخة "الأويغور الحرة" فى أواخر العام الماضى، قام جيش من المستخدمين الوطنيين، الذين نشروا باللغة الصينية ، بقصف لـ Notepad ++.