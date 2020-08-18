شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العمل من المنزل يعزز مبيعات بائعى أجهزة الكمبيوتر والشاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل اثنان من أكبر بائعى التجزئة فى أستراليا أرباحًا سنوية قياسية، كما زادت توزيعات الأرباح خلال الفترة الأخيرة، حيث أدى التحول الناتج عن فيروس كورونا إلى العمل من المنزل إلى إقبال كبير على شراء أجهزة الكمبيوتر والشاشات وغيرها من السلع المنزلية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتعكس النتائج الصادرة من شركة JB Hi-Fi Ltd لبيع الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة وKogan Ltd التغييرات الرئيسية في أنماط الإنفاق العالمية، وفي حين أن العديد من تجار التجزئة التقليديين قد أعلنوا الإفلاس أو طلبوا المساعدات الحكومية، فإن أولئك الذين يخدمون الأشخاص الذين يعملون من المنزل، ويهتمون بالترفيه يجنون المزيد من الإنفاق التقديري.

وقالت JB Hi-Fi إن الأرباح الأساسية قفزت بمقدار الثلث لتصل إلى 332.7 مليون دولار أسترالي (239 مليون دولار) في العام المنتهي في نهاية يونيو، متجاوزة التوقعات السابقة للوباء عند 265 مليون دولار أسترالي - 270 مليون دولار أسترالي.

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وقد زادت أرباحها النهائية بمقدار ثلاثة أرباع، ولم تصدر Kogan توقعًا، لكن صافي أرباحها عن الفترة ارتفع بنسبة 56٪، ورفعت مدفوعات المساهمين بمقدار الثلثين، وقال ريتشارد موراي، الرئيس التنفيذي لشركة JB Hi-Fi: "يغير العملاء أولويات إنفاقهم، بالتأكيد من العمل والتعلم من المنزل، ولكن لدينا أيضًا نقودًا متاحة للإنفاق لأننا لا ننفقها على السفر".

وقد خففت أستراليا من إغلاقها على مستوى البلاد، لكن لا تزال البلاد تغلق حدودها الوطنية والعديد من الولايات بسبب مخاوف من تفشي فيروسات جديدة، فيما تواجه ولاية فيكتوريا، التي يقطنها ربع سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، قيودًا جديدة صارمة على الحركة بسبب موجة ثانية من الفيروس.

وقد لامست أسهم JB Hi-Fi مستوى قياسيًا مرتفعًا خلال اليوم لتصل إلى 5.3% بحلول منتصف الجلسة، بينما انخفض السوق الأوسع بنسبة 0.6%. وتراجعت أسهم Kogan نحو 5% مع جني المستثمرين أرباحا من مستوى قياسي في الجلسة السابقة.