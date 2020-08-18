شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدارس أمريكا قد لا تمتلك أجهزة لاب توب كافية للطلاب هذا العام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت أجهزة اللاب توب من السلع المهمة للطلاب خلال أزمة كورونا، إلا أن هذا قد يؤدى إلى أزمة مع استئناف الدراسة، حيث كشف تقرير لموقع Axios عن وجود نقص حاد فى أجهزة الكمبيوتر المحمول فى موسم العودة إلى المدرسة، خاصةً لأجهزة Chromebook.

فيما حذر رئيس شركة Acer America جريج برندرجاست من أن شركته "ليست قريبة" من توفير ما يكفى من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التى تعمل بنظام التشغيل Chrome لدعم الفصول الدراسية الافتراضية، ولم يكن من المحتمل أن ينخفض ​​تدريجيًا أيضًا، حيث تلقت أيسر للتو طلبات حكومية للحصول على "مئات الآلاف" من الأجهزة في كاليفورنيا ونيفادا.

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كما حذر ستيفن بيكر المحلل فى NPD Group من أن مبيعات الكمبيوتر المحمول ارتفعت بنسبة 20 إلى 40% "كل أسبوع"، بينما أظهر فحص سريع لموقع Best Buy أنه تم بيع 24 من أصل 28 جهاز Chromebook منخفض التكلفة (أقل من 400 دولار أمريكي).

وقد ساهمت عدد من العوامل في هذا النقص، فيما حذر "برندرجاست " من مشاكل سلسلة التوريد التي تتراوح من الأجزاء الفردية إلى الشحن - لذا تلجأ شركة Acer إلى الشحن الجوي لجلب أجهزة الكمبيوتر المحمولة بسرعة إلى الولايات المتحدة، وبينما تمتلك المدارس أجهزة موجودة تعتمد عليها، يجب استبدال العديد من هذه الأنظمة بسبب الاستخدام الكثيف.

وقد يجعل النقص من الصعب على بعض الطلاب بدء الدراسة في الوقت المحدد، وقد يكون أيضًا مكلفًا للمناطق التعليمية وأولياء الأمور الذين قد يضطرون إلى شراء أجهزة محمولة أكثر تكلفة لتجنب التأخير، ولا يوجد حل سهل، وقد لا يتحسن الأمر حتى يتمكن صانعو أجهزة الكمبيوتر من اللحاق بالركب أو يكون آمنًا للطلاب للعودة للمدارس.