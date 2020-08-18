الأرصاد: طقس حار على القاهرة والعظمى 36 درجة

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" و "ON"، حالة الطقس اليوم .

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية.

وتصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية.

وجاء بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية كالتالي :

القاهرة العظمى 36 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24

بورسعيد 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 32 والصغرى 25

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الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 22

السويس العظمى 37 والصغرى 24

العريش العظمى 34 والصغرى 23

طابا العظمى 37 والصغرى 27

سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 18

شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30

الغردقة العظمى 40 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24

المنيا العظمى 39 والصغرى 24