شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على قائمة الشركات التقنية الأكثر قيمة فى العالم.. أبل فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مجلة Fortune كل عام قائمة تضم أعلى 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية، وهذه الشركات مرتبة حسب إجمالى الإيرادات للسنوات المالية الخاصة بكل منها، بصرف النظر عن الإيرادات، فإن العوامل الأخرى التي يتم تضمينها في منهجية هذا الترتيب هي الأرباح وقوة الموظفين والميزانية العمومية وغيرها، وفيما نلقي نظرة على أهم شركات التكنولوجيا المدرجة في Fortune Global 500 كما يلى:

Apple

Apple هي شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في القائمة وفقًا للإيرادات المحققة، حققت شركة آبل عائدات قدرها 260,174 مليون دولار ، وفقًا لـ Fortune.

سامسونج

حققت شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا إيرادات بلغت 197,705 مليون دولار في العام المالي الماضي.

Hon Hai Precision Industries

هي الشركة الأم لشركات أمثال Foxconn - واحدة من أكبر الشركات المصنعة لأيفون - والتى حققت Hon Hai Precision Industries إيرادات قدرها 172,869 مليون دولار.

Alphabet

حققت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة Google، وبلغت إيراداتها 161.857 مليون دولار.

مايكروسوفت

حققت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا بقيادة ساتيا ناديلا، 125.843 مليون دولار من العائدات.

هواوي

على الرغم من مشاكلها المستمرة مع الولايات المتحدة، حققت Huawei إيرادات بقيمة 124.316 مليون دولار.

ديل تكنولوجيز

حققت شركة Dell العملاقة للتكنولوجيا ومقرها الولايات المتحدة 92,154 مليون دولار من العائدات.

هيتاشي

حققت شركة هيتاشي إيرادات بقيمة 80,639 مليون دولار في العام المالي الماضي.

IBM

كسبت شركة آي بي إم حوالى 77,147 مليون دولار في العام المالي الماضى.

سوني

حققت شركة سوني اليابانية 75,972 مليون دولار من العائدات خلال السنة المالية الماضية.

إنتل

عملاق تكنولوجي آخر مقره الولايات المتحدة يجد نفسه في القائمة، إذ حققت إنتل إيرادات تبلغ 71,965 مليون دولار.

فيس بوك

حققت شركة فيس بوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي إيرادات قدرها 70,697 مليون دولار خلال العام المالي الماضي

باناسونيك

حققت باناسونيك إيرادات بقيمة 68,897 مليون دولار للعثور على مكان في القائمة.

HP

حققت شركة HP إيرادات قدرها 58,756 مليون دولار أمريكي خلال العام المالي الماضي

تينسنت هولدنجز

حققت شركة Tencent Holdings ومقرها الصين عائدات بقيمة 54,613 مليون دولار في السنة المالية السابقة.

LG

حققت شركة LG Electronics الكبرى للتكنولوجيا في كوريا الجنوبية إيرادات قدرها 53,464 مليون دولار

Cisco Systems

حققت شركة Cisco Systems إيرادات بقيمة 51,904 مليون دولار في السنة المالية الماضية.

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Lenovo Group

حققت مجموعة لينوفو أرباحًا بقيمة 50,716 مليون دولار

Pegatron

شركة Pegatron هي شركة تصنيع لأجهزة آبل أخرى في القائمة، حيث حققت إيرادات قدرها 44,207 مليون دولار

Accenture

حققت أكسنتشر إيرادات بلغت 43,215 مليون دولار خلال العام المالي الماضي

Oracle

وصلت إيرادات شركة أوراكل 39,506 مليون دولار خلال العام المالي الماضي.

فوجيتسو

في السنة المالية الماضية، حققت شركة Fujitsu إيرادات قدرها 35,483 مليون دولار

TSMC

مع ذلك، هناك شريك تصنيع آخر لشركة Apple في القائمة هو TSMC، التي حققت إيرادات بقيمة 34,620 مليون دولار.

Quanta Computer

تعد Quanta Computer ومقرها تايوان أحد أكبر الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول في العالم، وحققت 33,313 مليون دولار في الإيرادات.

Canon

حصلت Canon على نصيب من القائمة، حيث حققت إيرادات قدرها 32,961 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية.

China Electronics Corporation

حققت شركة صينية مملوكة للدولة إيرادات بلغت 32,447 مليون دولار في السنة المالية الماضية.

Compal Electronics

تعد Compal Electronics ومقرها تايوان واحدة من أفضل الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات والأجهزة اللوحية من علامات تجارية مثل HP وApple وAcer وغيرها، وحققت إيرادات بلغت 31,723 مليون دولار في السنة المالية الماضية.

توشيبا

حققت توشيبا إيرادات بلغت 31,179 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية.

SAP

حققت شركة البرمجيات الألمانية الكبرى SAP إيرادات قدرها 30,839 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية.

شياومي

حققت شركة Xiaomi الكبرى للتكنولوجيا الصينية إيرادات بقيمة 29,795 مليون دولار في السنة المالية الماضية.

Hewlett Packard Enterprise

حقق قسم المؤسسات في Hewlett Packard الذي يركز على الخوادم والتخزين والشبكات إيرادات بلغت 29,135 مليون دولار.

NEC

حققت شركة NEC اليابانية الكبرى للتكنولوجيا - التي كانت تُعرف سابقًا باسم Nippon Electric Company - إيرادات قدرها 28,469 مليون دولار.

Wistron

وجدت شركة تصنيع أخرى لشركة Apple مكانًا في القائمة، إذ حققت Wistron إيرادات بقيمة 28,416 مليون دولار.

نوكيا

حققت نوكيا إيرادات بقيمة 26,096 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية.

Thermo Fisher Scientific

حققت شركة Thermo Fisher Scientific متعددة الجنسيات ومقرها الولايات المتحدة إيرادات قدرها 25,542 مليون دولار.