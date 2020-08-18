Asus تكشف لنا رسميًا عن موعد إزاحة الستار عن سلسلة Asus ZenFone 7 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Asus اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتفها الذكية الرائدة Asus ZenFone 7 Series في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 26 أغسطس. سيُقام حدث الإعلان الرسمي في تايوان وستقوم القناة الرسمية للشركة على اليوتيوب ببث هذا الحدث مباشرة إبتداءً من الساعة الثانية مساءً بالتوقيت المحلي.

نتوقع أن تقوم شركة Asus في هذا الحدث بإزاحة الستار رسميًا عن Asus ZenFone 7 و Asus ZenFone 7 Pro على أقل تقدير علمًا أن الشائعات السابقة إقترحت قدوم الهاتف الأول مع المعالج Snapdragon 865 والهاتف الثاني مع المعالج +Snapdragon 865. من المتوقع أن يحمل كلا الهاتفين الكاميرا القابلة للدوران التي رأيناها في الهاتف Asus ZenFone 6 الحالي، ولكن الآلية القابلة للدوران هذه المرة ستضم أربع كاميرات.

في السابق، تم رصد كل من Asus ZenFone 7 و Asus ZenFone 7 Pro في الشفرة المصدرية لشركة Asus، وتم كذلك رصد الهاتف Asus ZenFone 7 في منصة إختبارات الأداء Geekbench مع المعالج Snapdragon 865 ومع 16GB من الذاكرة العشوائية. وبالنسبة لبقية المواصفات التقنية الخاصة بهذين الهاتفين، فهي لا تزال لغزًا في الوقت الراهن ولكننا سنحصل بالتأكيد على مزيد من التفاصيل قبل إنعقاد حدث الإعلان الرسمي في الأسبوع المقبل.