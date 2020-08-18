صور جديدة تستعرض لنا الهاتف Galaxy S20 Fan Edition من زوايا مختلفة، وتؤكد قدومه مع شاشة مسطحة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تسريب صورة رسمية للهاتف Galaxy S20 Fan Edition القادم من شركة سامسونج في وقت سابق من هذا الشهر، وهي الصورة التي كشفت لنا أن هذا الهاتف سيصل مع شاشة مسطحة. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور حاسوبية جديدة من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks بالتعاون مع موقع Pricebaba تكشف لنا عن التصميم المحتمل للهاتف Galaxy S20 Fan Edition من مختلف الزوايا.

هذه التسريبات الجديدة تكشف لنا أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم بالفعل شاشة مسطحة يتراوح حجمها بين 6.4 إنش و 6.5 إنش، مما يعني أنها ستكون أكبر من شاشة Galaxy S20 التي يبلغ حجمها 6.2 إنش وأصغر من شاشة +Galaxy S20 التي يبلغ حجمها 6.7 إنش. وعلى ذكر الشاشة، فهي ستضم الكاميرا الأمامية في الثقب المتواجد في الجزء الأوسط العلوي.

ومع ذلك، بسبب الإطار المحيط بالشاشة، سينتهي الأمر بالهاتف Galaxy S20 Fan Edition بإمتلاكه لنفس أبعاد الهاتف +Galaxy S20 بحيث ستبلغ أبعاده 161 × 73 × 8 ملمتر، وسيضم نفس البطارية التي تبلغ سعتها 4500mAh.

تشير التسريبات الجديدة كذلك إلى أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم إطار مصنوع من المعدن وواجهة خلفية مصنوعة من البلاستيك غير اللامع على غرار Galaxy Note 20 الحالي. وبالعودة إلى الشائعات السابقة، فقد تردد أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل في شهر أكتوبر المقبل، وسيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تردد أنها ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم بطارية بسعة 4500mAh، وسيحمل شهادة مقاومة المياه والغبار IP68، كما أنه سيكون متوفرًا في طرازين، طراز واحد يدعم 4G وطراز أخر يدعم 5G أيضًا.

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ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا من كوريا الجنوبية، فيبدو أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيصل بالفعل في شهر أكتوبر المقبل وسيُكلف ما يُعادل 760 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية، ولكن ليس هناك ما يؤكد صحة هذه المعلومات حاليًا، وهذا ما يعني بأنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار إلى حين ظهور المزيد من المعلومات الرسمية.