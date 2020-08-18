سامسونج تُخطط لنقل جزءًا كبيرًا من خطوط إنتاج الهواتف الذكية الخاصة بها إلى الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد من The Economic Times، فيبدو أن شركة سامسونج تستعد لنقل جزء كبير من خطوط الإنتاج الخاصة بها إلى الهند. وفقا لمصادر قريبة من الموضوع، فقد كشفت لشركة سامسونج بالفعل عن خططها للحكومة الهندية في إطار مبادرة Production Linked Incentive التي تهدف لإنتاج هواتف تزيد قيمتها عن 40 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة في الهند. سيتم تصدير غالبية الهواتف الذكية المصنوعة في الهند بسعر يزيد عن 200 دولار أمريكي.

ستأتي هذه الخطوة على حساب فيتنام، والتي تُعد محطة أساسية أخرى لخطوط إنتاج سامسونج مع العلم بأنها لا تزال حاليًا ثاني أكبر مصدر للهواتف الذكية بعد الصين. في العام الماضي، أغلقت سامسونج آخر مصنع لها في الصين. قبل ذلك، إفتتحت الشركة الكورية الجنوبية أكبر مصنع لها للهواتف الذكية في نويدا بالهند والذي سيظل مركزًا رائدًا للإنتاج في المستقبل.