فترة صلاحية الترخيص العام لشركة Huawei إنتهت، مما يترك الأجهزة القديمة للشركة في طي النسيان

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ أكثر من عام، حصلت Huawei وشركاؤها الأمريكيون على ترخيص مؤقت يسمح لهم بالتعاون وإقامة علاقات تجارية متبادلة، وهو الترخيص الذي تم تمديده في عدة مناسبات، ولكن منذ الأسبوع الماضي، إنتهت فترة صلاحية هذا الترخيص مما يجعل الأجهزة القديمة لشركة Huawei في طي النسيان.

لا تزال الهواتف الذكية التي تم تصنيعها قبل 16 مايو 2019 مؤهلة لتلقي التحديثات الأمنية من شركة جوجل والتحديثات العامة لتطبيقات جوجل، ولكن هناك مشكلة. إذا كسرت Huawei، بأي حال من الأحوال، أي توافق مع تطبيقات جوجل أثناء تحديث نظام التشغيل في أجهزتها القديمة، فلن تتمكن جوجل من التعاون في حل المشكلة حتى لو قدمت جوجل بالفعل التحديث الأمني.

هناك ايضًا إحتمال ألا تتمكن شركة Huawei من توزيع تطبيقات جوجل مع التحديثات المستقبلية حتى للأجهزة القديمة التي يعود تاريخ إطلاقها إلى ما قبل 16 مايو 2019 لأنه يتعين على شركة جوجل المصادقة على كل تحديث تُصدره شركة Huawei. ومع إستمرار الحظر الأمريكي وفقدان الترخيص، فلن تتمكن شركة جوجل من القيام بذلك.

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ومع ذلك، فإن هذه السيناريوهات غير مرجحة إلى حد كبير، ولكن هناك إحتمال ضئيل أن تتوقف شركة جوجل عن دعم حتى الأجهزة القديمة.

لسوء الحظ، لم يُعلق أي مسؤول من شركة Huawei أو وزارة التجارية الأمريكية على الأمر وما إذا كان سيتم تجديد الترخيص العام المؤقت مرة أخرى، مما يترك ملاك أجهزة Huawei و Honor القديمة في طي النسيان.