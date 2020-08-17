سنقدم لكم اليوم برنامج تحميل فيديو من اي موقع بكل سهولة وبساطة وهو يعتبر الأفضل على الاطلاق في مجال تحميل الفيديو من المواقع المنتشرة والتي تحتوي على فيديوهات، هذا البرنامج يعمل مع جميع مقاطع اليوتيوب وViemoo وكل منصات مشاركة الفيديو الخاصة بالفيديو فقط بالاضافة إلى إمكانية تحميل الفيديو من اي موقع يحتوي بداخله على ملف فيديو حتى لو كان مدمجاً داخل الموقع. اكمل القراءة لتتعرف على أفضل برنامج تحميل فيديو من اي موقع ببساطة و كيفية استعماله

البرنامج الذي سنذكره اليوم ليس برنامج IDM بل إنه برنامج اونلاين مشهور ومعروف للغاية.

برنامج تحميل فيديو من اي موقع :

البرنامج الذي سنتحدث عنه اليوم هو موقع Savefrom.net – ستقول لي هذا موقع أونلاين وليس برنامج ؟! – في الواقع يقدم هذا الموقع مميزات وخدمات متنوعة تجعله يتفوق على اي برنامج موجود يمكنك تحميله على جهاز الكومبيوتر الخاص بك. و يمكن ان نعتبره أفضل برنامج تحميل فيديو من اي موقع ببساطة.

وإن كنت مصمما في الحصول على برنامج فهناك طريقة سهلة للغاية لتحصل على برنامج يستخدم الموقع.

طريقة استخدام savefrom.net :

في الواقع الطريقة سهلة للغاية كل ما عليك فعله هو فتح الموقع من خلال هذا الرابط ليحيك بشاشة الترحيب الخاصة به .

إن كنت مصمماً في الحصول على برنامج لتسهيل عملية التحميل بضغطة واحدة فقم بالضغط على Downlaod from Youtube with 1 click ليتنقل لك لصفحة تحميل الاضافة الخاصة بالمتصفح الخاص بك كما ترى بالأسفل .

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الآن عندما تضغط على زر install سينقلك إلى صفحة تحميل الاضافات الخاصة بمتصفحك ليقوم بتحميل وتثبيت الإضافة ولتجدها أمامك بالشكل التالي بجوار شريط العنوان الخاص بالمتصفح .

ألآن كل ما سيحدث أنك ستتوجه إلى صفحة الفيديو الذي ترغب في تحميله ولنأخذ مثلاً فيديو MKBHD الجديد قم بفتحه لتجد علامة التحميل موجودة أسفل فيديو .

أما إن كنت ترغب في استخدام الطريقة التقليدية أو القديمة في تحميل الفيديو من اي موقع كل ما عليك فعله هو نسخ رابط الفيديو ولصقه في الموقع.

يمكنك اختيار صيغة التحميل التي ترغب بتحميل الفيديو الخاص بك من خلال القائمة المنسدلة بجانب كلمة Download كما ترى .

أما إن كنت ترغب في تحميل فيديو بشكل خاص من الفيس بوك فيمكنك قراءة موضوعنا الخاص عن الفيس بوك من هنا .