تحميل فيديو من تويتر بدون برامج امر سهل جدًا. و لكن اذا كنت تعرف كيف تحمل. فبدون ادوات او برامج يمكنك تحميل اي فيديو تحبه من على تويتر بسهولة و من خلال مواقع معروفة. اذا ذهبت الى google و كتبت download twitter فيديو ستجد عشرات المواقع لتحميل مقاطع الفيديو. و لكن في هذا المقال سنستعمل موقعًا معينًا و هو موقع Download Twitter videos لسهولة استخدامه و لأنه داعم لجودات مختلفة و لكل فيديوهات twitter تقريبًا. فلم لا؟. اكمل القراءة لتتعرف كيفية استعمال الموقع و تحميل فيديو من تويتر بدون برامج

كيفية تحميل فيديو من تويتر بدون برامج

اختر Copy link to tweet ليتم نسخ الرابط

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ضع الرابط في شريط الرابط في الموقع ثم اضغط enter

ستظهر لك خيارات الجودة امامك اختر الجودة التي تحب تحميلها

الآن هكذا يمكنك تحميل اي فيديو من تويتر بسهولة بدون برامج بدون مجهود او وقت فالأمر كل ما يتطلبه هو مجرد ضغطات زر. كما ذكرنا من قبل هناك عشرات المواقع التي ستساعدك في هذا الأمر و لكن استعنا بموقع Download Twitter Videos لسهولته و ارتباطه بتويتر بشكل كبير. و هو واحد من افضل المواقع التي يمكنك استعمالها لتحميل فيديو من تويتر بسهولة.

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