تكنولوجيا: فيديو يستعرض عملية تفكيك هاتف شاومي Mi 10 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي هاتف Mi 10 Ultra كأول إصدار يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W والذي يأتي للسوق الصيني حصرياً الآن، واليوم رصد مقطع فيديو على شبكة اليوتيوب لعملية تفكيك هذا الإصدار، والذي إستعرض تفاصيل أكثر حول الهاتف.

وقد نشرت شاومي فيديو رسمي تستعرض أيضاً فيه عملية تفكيك الهاتف بتفاصيل دقيقة، توضح من خلاله تكوينات الهاتف، حيث إستغرق الفيديو دقيقتين لإتمام عملية التفكيك.

ويتم في البداية إزالة لوحة هاتف Mi 10 Ultra الخلفية التي تضم شريحة NFC وملف الشحن اللاسلكي بقدرة 50W، الذي يقدم من شاومي ويدعم شحن الهاتف من صفر إلى 100% خلال 40 دقيقة، أيضاً تظهر بطارية الهاتف المميزة بقدرة 4500 mAh وبالخلايا الثنائية والتي تدعم تقنية الشحن السريع خلال 23 دقيقة.

أيضاً بعد إزالة أدوات الزخرفة في تصميم الكاميرة تظهر مستشعرات الكاميرة الخلفية في الجزء الخلفي للعدسات، حيث ينحني الضوء من خلال منشور في كاميرة periscope لينتقل إلى مستشعر Sony IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل.

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كما يستعرض مقطع الفيديو نظام التبريد في هاتف Mi 10 Ultra الذي يتضمن الجرافين والنحاس لشرائح الذاكرة، والمعالج، والسعة التخزينية، وأيضاً شريحة المودم، كما يتضمن نظام التبريد ورقة جرافين إضافية مدمجة مع غرفة تبريد نحاسية وبخار أسفل اللوحة الأمامية، مع فيلم إضافي عالي التوصيل بين مستشعر البصمة والشاشة OLED ليدعم خفض الحرارة في الشاشة.

كما أكد مقطع الفيديو على وجود محرك X-axis للإهتزاز يأتي إلى أسفل البطارية، كما تعمل سماعة الأذن كمبكر صوتي ثاني لدعم صوتيات ستريو. كما يدعم هذه التكوينات لوحة من زجاج Gorilla Glass 5 لحماية مقدمة الهاتف، ولوحة من زجاج Gorilla Glass 6 في الجهة الخلفية، ومن المقرر أن تبدأ شاومي في بيع الهاتف في السوق الصيني في 21 من أغسطس بسعر 760 دولار.

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