تكنولوجيا: Asus تحدد يوم 26 من أغسطس للإعلان عن سلسلة Zenfone 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Asus مقطع فيديو تشويقي للإعلان عن موعد كشف النقاب عن سلسلة هواتف Zenfone 7 التي تنطلق رسمياً في حدث يعقد في 26 من أغسطس.

تستعد شركة Asus للإعلان عن سلسلة هواتف Zenfone 7 قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ينطلق الحدث من تايوان، كما يتم بث الحدث على قناة Asus الرسمية.

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ومن المتوقع أن تقدم Asus خلال الحدث اثنان من الإصدارات من سلسلة Zenfone 7، حيث تقدم الإصدار الرئيسي مع إصدار Pro، كما يدعم الإصدراين رقاقة معالج Snapdragon 865، و Snapdragon 865 Plus.

أيضاً تقدم Asus هاتفي Zenfone 7 بكاميرة بمحرك للتدوير الكاميرة، بالرغم من ظهور إعدادات رباعية في الكاميرة في الصور المصغرة، ولقد رصد هاتف Zenfone 7 في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 865 مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، بينما لم تكشف التسريبات عن تفاصيل أحرى حول مواصفات هذه الإصدارات.

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