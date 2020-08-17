تكنولوجيا: تقرير يؤكد على إستحواذ HP ولينوفو على نسبة 50% من سوق الحاسب في 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Strategy Analytics تقرير جديد اليوم تستعرض فيه النمو الذي حققه سوق الحاسب خلال 2020، والذي كشف عن إستحواذ كلٍ من HP ولينوفو على نسبة 50% من سوق الحاسب في 2020.

كشف التقرير الأخير لشركة Strategy Analytics عن نمو سنوي لسوق أجهزة الحاسب بنسبة 27% في الربع الثاني من 2020، حيث تشير التوقعات إلى أن إنتشار COVID-19 كان من بين الأسباب الرئيسية لإنتعاش سوق أجهزة الحاسب، نظراً لإتجاه الكثيرين للعمل أو التعلم من المنزل.

ولقد أوضح التقرير أن لينوفو إستطاعت أن تستحوذ على نسبة 25% من سوق الحاسب، بينما إستحوذت HP على نسبة 24.8%، كما تأتي شركة Dell في المركز الثالث بنسبة 15.6% يليها كلاً من ابل بنسبة 8.5% وAcer بنسبة 6.7%.

Advertisements

ولقد أشار محللي السوق إلى أن الإتجاه المتزايد على شراء أجهزة الحاسب يعود لإنتقال المستخدمين للعمل والدراسة من المنزل، إلى جانب الترفيه والألعاب أيضاً، كما إرتفع الطلب أيضاً في الفترة الأخيرة على أجهزة Chromebook.

يذكر أن شركة Toshiba خرجت مؤخراً من المنافسة في سوق أجهزة الحاسب، بعد عدة إتفاقيات عقدتها مع Sharp والتي إنتهت إلى خروج توشيبا من المنافسة تقريباً في يونيو 2020.

المصدر

اعلان





