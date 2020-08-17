شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يحارب الحسابات المزيفة بهذه الطريقة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز منصة إنستجرام جهودها لدرء الحسابات المزيفة وبرامج الروبوت من خلال مطالبة بعض أصحاب الحسابات بتأكيد هويتهم، وفي حال لم يتمكن صاحب الحساب من تقديم تأكيد على هويته عند الطلب فقد تتلقى مشاركاته توزيعًا أقل، وقد يؤدي عدم الامتثال لفحص الهوية في حالات أخرى إلى تعطيل الحسابات المزيفة بشكل دائم، ولن تطلب منصة إنستجرام هذا الأمر من جميع الحسابات، بل من الحسابات التي تظهر نمطًا من السلوك غير الأصيل.

وقالت المنصة: "نريد أن يكون المحتوى الذي تراه على إنستجرام أصليًا وقادمًا من أناس حقيقيين، وليس من برامج الروبوت أو الآخرين الذين يحاولون تضليلك".

وبدأت المنصة المملوكة لشركة فيس بوك بمطالبة الأشخاص بتأكيد من يقف وراء الحساب عندما ترى نمطًا من السلوك غير الأصيل المحتمل، حسب موقع العربية.

ومن خلال مطالبة الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات بتأكيد معلوماتهم، ستكون المنصة قادرة على فهم أفضل عندما تحاول الحسابات المزيفة تضليل متابعيهم، ومحاسبتهم، والحفاظ على أمن مجتمع انستجرام.

وتستخدم إنستجرام مجموعة من الإشارات لتحديد هل مصداقية الحساب موضع تساؤل، وتشمل بعض هذه الإشارات:

• من المحتمل أن تكون الحسابات متورطة في سلوك غير أصلي منسق.

• عندما يكون غالبية متابعي الحساب في بلد مختلف عن موقعهم.

• تظهر الحسابات علامات النشاط الآلي.

وعندما تكتشف إنستجرام إشارات لنشاط غير حقيقي محتمل، ستطلب من صاحب الحساب تأكيد هويته، ولا يجب أن يتطابق اسم صاحب الحساب مع اسم الحساب نفسه، لأن ذلك من شأنه ظهور مشاكل عندما يتعلق الأمر بصفحات العلامات التجارية، أو أي شيء آخر غير الحسابات الشخصية.

وبدلاً من ذلك تبحث إنستجرام عن تأكيد وجود شخص حقيقي وراء حسابات ذات نشاط خطأ محتمل، وبمجرد أن تتحقق المنصة من معلومات صاحب الحساب، سيعمل الحساب كالمعتاد ما لم يكن هناك سبب لإجراء مزيد من التحقيق.

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وتتم حماية الخصوصية حيث يتم تخزين المعرفات بشكل آمن وحذفها في غضون 30 يومًا من مراجعتها، كما تتفهم الشركة أي مخاوف بشأن إمكانية مشاركة المعرفات عبر القول: "لا يزال الاسم المستعار جزءًا مهمًا من انستجرام".

وتقبل المنصة قائمة طويلة من أنواع المعرفات المختلفة، من ضمنها:

• شهادة الميلاد.

• رخصة السائق.

• جواز سفر.

• وثيقة زواج.

• أوراق تغيير الاسم الرسمي.

• بطاقة تأمين شخصي أو تأمين مركبة.

• بطاقة هوية حكومية لغير السائقين.

• البطاقة الخضراء أو تصريح الإقامة أو أوراق الهجرة.

• بطاقة هوية الناخب.

• شهادة عائلية.

• تأشيرة دخول.

• بطاقة تسجيل الهجرة.

• بطاقة التعريف الضريبي.

ويجب أن يحتوي أي نوع من بطاقات الهوية المقدمة إما على الاسم الكامل والصورة أو الاسم الكامل وإثبات العمر.