شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكثر من 10 آلاف دولار.. بيع هواتف آيفون مزودة بلعبة Fortnite بأسعار مجنونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر العملاقان أبل وجوجل لعبة Fortnite الشهيرة مؤخرًا، حيث لم تعد اللعبة متاحة على متجرى App Store وPlay Store، وبينما يمكن لمستخدمى أندرويد الرجوع إلى استخدام ملفات APK للعبة للحصول عليها على الهاتف المحمول، فلا يوجد مثل هذا الملاذ لمستخدمى آيفون، وبحسب موقع TOI الهندى، فإن قرار الحظر يعد بمثابة أزمة كبيرة لمدمني لعبة Fortnite وبالتالي، تم إنشاء سوق سوداء لبيع اللعبة، حيث يتم فيها عرض أجهزة آيفون تم تثبيت لعبة Fortnite عليها مسبقا للمزايدة والبيع على منصة Ebay عبر الإنترنت، وفقًا لتقرير صادر عن iMore.

حتى أن هناك آيفون X مع لعبة Fortnite متاح على موقع Ebay بسعر يبدأ من 10 آلاف دولار، وتشمل بعض الأمثلة الأخرى، آيفون 11 (64 جيجابايت) بسعر 1300 دولار، وآيفون 8 Plus سعة 256 جيجابايت بسعر 5000 دولار وأكثر من هذه الصفقات.

وقد تم تحويل كل أجهزة أيفون التي تحمل Fortnite عليها بالفعل إلى خيارات شراء، وقد تم تسعيرها بشكل يبعث السخرية، لكن بالنظر للواقع، نجد أن من يقوم بشراء هذه الهواتف، سيكون قادرا على مماسة اللعبة، لكنه لن يتمكن من تحديث اللعبة وبالتالي لن يكون بإمكانه الاستمتاع باللعب عبر الإنترنت مع الآخرين، كما أنه لن يتمكن من الحصول على محتوي جديد.

يذكر أنه تم حظر Fortnite من متاجر تطبيقات أبل و جوجل لأن Epic Games بدأت خطة الدفع الخاصة بها داخل التطبيق والتي كانت بمثابة انتهاك مباشر لإرشادات متجر تطبيقات أبل و جوجل، وأدى ذلك إلى إزالة Fortnite أولاً بواسطة أبل من متجر التطبيقات الخاص بها ثم جوجل من متجر Play، وقد رفعت شركة Epic Games دعوى قضائية ضد كل من أبل و جوجل نتيجة لذلك.