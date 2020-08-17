شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ريّح المدام.. تطبيقات تكنولوجية تساعد السيدات على مهام المنزل في Tech 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الحلقة الجديدة من برنامج Tech 7 الذي يقدمه الزميل تامر إمام عبر تليفزيون الخليج 365، مجموعة من النصائح التكنولوجية التي تساهم في تمكين المرأة من أداء أعمال المنزل بسهولة.

غالبية شكاوى السيدات بعد الزواج تكمن في عدم القدرة على أداء الأعمال المنزلية، والسبب الرئيسي هو تضارب المواعيد وعدم القدرة على تنظيم المهام وترتيبها.



واستعرض البرنامج بعض التطبيقات التكنولوجية التي يمكن من خلالها تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، وهي:

تطبيق snupps وهو يعتمد على الواقع المعزز، بحيث يمكنك القيام بتصوير الأشياء التي تحتاج لترتيب داخل المنزل سواء الأثاث أو الملابس أو الأحذية، ويقوم التطبيق بترشيح صور توضيحية لطريقة ترتيب تلك الأشياء، وهو ما يجعلنا نطلق على هذا البرنامج اسم "مهندس ديكور".

تطبيق Spring Cleaning Checklist الذي يعتمد على تقديم النصائح المرئية من خلال مجموعة فيديوهات تشرح طريقة تنظيف المنزل بأقل مجهود.

تطبيق Routine task والذي تستطيع السيدات أن تعتمد عليه كمساعد شخصي ومدير للمنزل، حيث يقوم هذا التطبيق بعمل جداول لكل المهام المطلوبة، جدول لغسيل المواعين، جدول لتنظيف غرفة الأطفال، جدول لترتيب المكتبة، وغيرها من جداول المهام المنزلية.

وبعد تصميم الجداول، يتم إرسال تنبيهات للمستخدم في مواعيد محددة، ويمكن الاعتماد على جداول يومية أو أسبوعية أو شهرية وفقا لطبيعة المهام المطلوب إنجازها، بجانب ميزة هامة في التطبيق وهي تقديم تحليل أداء لتوضيح نسبة النجاح في تنفيذ المهام المنزلية المطلوبة.

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تطبيق Cleaning organizer وهو من التطبيقات المميزة التي تتسم بالهدوء والعقلانية، فمن خلاله يمكنك تصوير الأماكن التي تحتاج إلى تنظيف داخل المنزل، وبعدها سيقوم التطبيق باقتراح خطة للأعمال المنزلية بحيث يتم تقسيم الغرف وفقا للأولوية ووفقا للوقت الذي تستغرقه المرأة في تنظيفها.

كما يقوم التطبيق بتنبيهك لمواعيد تنظيف كل غرفة، بجانب تذكيرك بالمهام المتبقية.

تطبيق Done ويعتمد دوره على تأنيب الضمير، بحيث يقوم بتذكيرك دائما بالمهام التي لم يتم الانتهاء منها، وتذكيرك بالواجبات المنزلية، من خلال التنبيهات والرسائل، كذلك تنبيهك قبل النوم بالمهام التي يجب عليك القيام بها في اليوم التالي.

تطبيق Cozy family organizer ولا يرتبط بالمهام المنزلية فقط وإنما المهام الأسرية أيضا، حيث يساعدك التطبيق على ترتيب حياة زوجك وأطفالك، فيقوم بتنبيهك بالمواعيد الهامة لزوجك ومواعيد التدريب أو الدروس لأطفالك.

كما يقوم التطبيق بترشيح مقترحات يمكن تنفيذها وفقا لجدول الأسرة، مثل الانتهاء من تنظيف غرفة الأطفال حينما يتواجد أطفالك في النادي، أو زيارة الأقارب حينما ينشغل زوجك بمشاهدة مباراة هامة.