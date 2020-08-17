شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مجلد "PerfLogs" بنظام التشغيل ويندوز.. وما أهميته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم نظام التشغيل ويندوز العديد من المجلدات والملفات التى قد لا يعرف الكثير من المستخمين أهميتها، إلا أنها تكون مهمة لنظام التشغيل، حيث يعتمد عليها النظام لتأدية وظيفة معينة، ونتيجة لجهل المستخدمين بأهمية هذه المجلدات أو الملفات، فقد يقوموا بحذفها مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل بنظام التشغيل، والتى من ضمنها مجلد "PerfLogs"، الذى يكون متواجد بنظام التشغيل.

مجلد "PerfLogs"

هو أحد فولدرات نظام التشغيل وغالباً ما يكون داخل "بارتشن" تثبيت نظام ويندوز إلى جانب مجلدات النظام "Windows" و"Users" و"Program files" وقد بدأ استخدام المجلد بأنظمة ويندوز بداية من إصدار ويندوز فيستا وحتى إصدار ويندوز 10 الأخير، فيما تم تسمية مجلد "PerfLogs" بهذا الاسم كاختصار لـ "Performance Log".

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أهمية مجلد "PerfLogs"

يعد هذا المجلد بمثابة سجل يتم داخله حفظ وتسجيل كل المشاكل المتعلقة بأداء نظام التشغيل وتفاصيل الأخطاء التى حدثت بالنظام من خلال تقارير مفصلة يستخدمها النظام حول تفاصيل أى مشكلة واجهتك أثناء استخدام جهاز الكمبيوتر، وحتي تستطيع الوصول للمجلد وفتحه واستعراض ما بداخله يجب أن تمتلك صلاحيات المسئول.

ويمكن للمستخدم حذف المجلد إذا أراد ذلك ولن يؤثر ذلك الأمر علي إقلاع النظام، لكن يفضل عدم القيام بذلك حتي يستطيع النظام تحليل أداء الكمبيوتر الخاص بك وإظهار حلول لبعض المشاكل المستقبلية، كما أن المجلد غالباً ما سيحتوى بعض التقارير في صورة ملفات نصية صغيرة الحجم والتي لن تمثل مشكلة علي الإطلاق من حيث مساحة التخزين.