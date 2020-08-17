شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 5 طرق لحل مشكلة عدم اتصال هاتفك الأندرويد بجهاز الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يواجه العديد من المستخدمين مشكلة فى اتصال هواتفهم الذكية التى تعمل بنظام أندرويد بجهاز الكمبيوتر، إذ تعد مشكلة شائعة جدًا، لكن هناك العديد من الطرق الفعالة للتعامل معها، لذا نستعرض فيما يلى 5 طرق مختلفة لحل المشكلة:

على الرغم من أن الأمر يبدو واضحًا للغاية، إلا أنه فى بعض الأحيان يمكن أن تُعزى المشكلة إلى وجود خلل فى منفذ USB أو كابل USB مصمم للشحن فقط، هذه الأخيرة ظاهرة نادرة جدًا، ومع ذلك فهى تستحق النظر.

عند توصيل جهاز Android بجهاز كمبيوتر تتوفر ثلاثة خيارات اتصال؛ وهى "الشحن" و"نقل الملفات" و"نقل الصور"، عادةً ما يكون "الشحن" هو الخيار الافتراضي.

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ولكى يظهر هاتفك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، على الرغم من ذلك، تحتاج إلى تحديد الهاتف الثانى، ويمكن القيام بهذا الأمر من خلال ابتاع الخطوات التالية:

افتح هاتفك.

حرك إصبعك لأسفل من الأعلى، حتى تظهر قائمة الإشعارات

اضغط على مربع "نظام Android"

حدد "نقل الملفات "

هناك طريقة أخرى للتعامل مع المشكلة عبر جهاز Android وهى عن طريق تمكين وضع تصحيح أخطاء USB ، بينما يتم استخدام هذا الخيار بشكل أساسى عندما يحتاج المرء إلى تشغيل أجهزته عبر الكمبيوتر، فقد أبلغ الكثير من المستخدمين أنه قد يكون حلاً لهذه المشكلة أيضًا، ويمكن تفعيله كما يلى:

افصل جهاز Android الخاص بك عن الكمبيوتر

اذهب للإعدادات

ابحث عن "خيارات المطور "

تفعيل تتبع الفلاش

إذا تلقيت رسالة تحذير، فاضغط فوق موافق

أعد توصيل جهاز Android الخاص بك بالكمبيوتر

السبب الشائع الآخر للمشكلة هو برامج تشغيل USB الخاصة بالجهاز، إذ يمكن أن يؤدى تحديثها إلى إصلاح مشكلة الاتصال، ويمكن فعل ذلك من خلال ابتاع الخطوات التالية:

اضغط على مفتاح Windows و X

حدد "إدارة الأجهزة" من القائمة

اضغط فوق قسم "الجهاز المحمول "

اضغط على اسم جهازك

اضغط فوق "تحديث برنامج التشغيل "

اضغط على "تصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بى للحصول على برنامج التشغيل "

اضغط على "دعنى أختار ..."

حدد خيار جهاز MTP USB واضغط على "التالي "

هناك طريقة مشابهة وهى إلغاء تثبيت برنامج تشغيل جهازك وفصله عن جهاز الكمبيوتر، ثم أعد توصيل الجهاز بالكمبيوتر، وسيقوم الأخير بإعادة تثبيت برامج التشغيل.