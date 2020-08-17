تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن قدرة البطارية وتقنية الشحن في هواتف REALME 8 المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة REALME للإعلان قريباً عن سلسلة هواتف REALME 8، ولقد كشفت التسريبات عن أن الإصدارات القادمة تنطلق بسعة كبيرة للبطارية، كما تدعم هذه الإصدارات تقنية الشحن السريع.

تقدم REALME قريباً سلسلة هواتف REALME 8 بإصدار رئيسي إلى جانب إصدار Pro، حيث يأتي الإصدار الرئيسي من الهاتف بقدرة بطارية 4300 mAh، بينما يأتي الإصدار الأعلى بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

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وتشير التسريبات إلى أن هواتف REALME 8 ستتميز بوزن أقل من 200 جرام، وسماكة 8مم تقريباً، إلا أن شركة REALME لم تكشف عن موعد رسمي لإطلاق الإصدارات الجديدة حتى الآن.

يذكر أن شركة Realme قدمت هاتف Realme C12 مؤخراً بأعلى قدرة للبطارية في الهواتف الذكية 6000 mAh، إلا أن الهاتف جاء بتقنية شحن تقتصر على 10W فقط.

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