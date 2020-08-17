تكنولوجيا: هاتف iPhone 11 الأعلى مبيعاً في مجموعة من الأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر شركة Counterpoint، على أن هاتف iPhone 11 إستطاع أن يكون الإصدار الأعلى مبيعاً والأكثر جذباً للمستخدمين في مجموعة من الأسواق العالمية.

كشفت شركة ابل في تقريرها المالي للربع الثاني من 2020، عن أن هاتف iPhone 11 هو الإصدار الأعلى مبيعاً في السوق الصيني، وفي بيان أصدرته شركة Counterpoint إستعرضت الشركة عدد 5 من الإصدارات من الهواتف الذكية التي سجلت أعلى مبيعات في السوق الصيني، ويأتي على رأس القائمة هاتف iPhone 11 كما تضم القائمة Oppo A8 و Honor 9X و Vivo Y3 و Huawei Mate 30 5G.

ولقد أكد التقرير الذي نشر مؤخراً على أن هاتف iPhone 11 كان الأعلى مبيعاً في مجموعة من الأسواق تتضمن سوق الولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وأيضاً اليابان.

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من جانب أخر إستطاعت ابل أن تسيطر في المملكة المتحدة على المراكز الأربعة الأولى في قائمة تضم أكثر 5 هواتف مبيعاً في سوق المملكة المتحدة، وفي اليابان إستطاعت هواتف الأيفون أن تسيطر على المراكز الثلاثة الأولى في الهواتف الأكثر مبيعاً في هذا السوق.

ولقد كشفت شركة Omdia عن أن هاتف iPhone 11 كان الأكثر جذباً للمستخدمين في الربع الأول من 2020، حيث قامت ابل بشحن عدد 19.5 مليون وحدة من الهاتف خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية هذا العام، بينما جاء هاتف سامسونج Galaxy A51 في المركز الثاني مع شحنات 6.8 مليون وحدة خلال نفس الفترة.

يذكر أن شركة ابل تستعد قريباً للإعلان عن الجيل الجديد من سلسلة هواتف الأيفون iPhone 12، حيث تقدم ابل هذا العام عدد 4 من الإصدارات، التي تنطلق بميزة الإتصال بشبكات 5G، كما يأتي الإصدار الأصغر في سلسلة iPhone 12 القادمة بحجم 5.4 إنش والذي يأتي بتكلفة أقل من الإصدارت الأخرى.

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