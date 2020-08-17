تكنولوجيا: مقطع فيديو تشويقي يستعرض جهاز MateBook X Pro المرتقب في 19 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي مقطع فيديو تشويقي تستعرض فيه اللمحات المميزة لتصميم جهاز الحاسب المرتقب MateBook X Pro الذي يكشف عنه النقاب رسمياً في 19 من أغسطس.
تستعد شركة هواوي لإطلاق حدث خلال أيام للإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من جهاز MateBook X Pro، وفي مقطع فيديو تشويقي نشر من العملاق الصيني إستعرضت الشركة التصميم النحيف جداً للجهاز، إلى جانب الوزن الخفيف الذي ينطلق به هذا الإصدار قريباً.
ولقد أشارت التسريبات التي نشرت مؤخراً إلى أن الإصدار الجديد من جهاز MateBook X Pro، يأتي بحواف نحيفة جداً في الشاشة والتي تكاد تختفي تقريباً من تصميم الشاشة التي ستظهر بتصميم عائم، كما ستدعم الشاشة دقة عرض 3K، لذا نترقب إنطلاق حدث هواوي خلال أيام لنشهد إنطلاق أحدث أجهزة الحاسب المقدمة من العملاق الصيني.
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