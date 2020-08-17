هاتف 5G المقبل لشركة ZTE سيحمل إسم ZTE Axon 20 5G، وسيضم الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، ظهر هاتف يحمل الإسم الرمزي ZTE A2121 على العديد من المواقع التابعة للعديد من الهيئات التنظيمية، مما يشير إلى أن شركة ZTE تستعد لإطلاق خليفة الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الذي يحمل الإسم الرمزي ZTE A2020. قال الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيكون أول هاتف بكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة، واليوم كشفت الصفحة الرسمية للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف في السوق تحت إسم ZTE Axon 20 5G، وأنه سيتم الإعلان عنه رسميًا في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يعني بعد أسبوعين من الآن.

لن يكون ZTE Axon 20 5G أول هاتف ذكي مُزود بكاميرا أمامية تحت الشاشة في العالم، ولكنه سيكون أول هاتف ذكي متاح تجاريًا يستخدم هذه التكنولوجيا الجديدة، فقد رأينا بالفعل هذه التكنولوجيا من قبل لدى شركة Oppo في نسختها التجريبية. نتوقع أن نرى كيف تمكنت شركة ZTE من التحايل على نفاذية الضوء الضعيفة من خلال الشاشة نظرًا لأن هذه إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه الهواتف الذكية.

من المحتمل أن يتم تطوير الشاشة المستخدمة في هذا الهاتف من قبل Visionox، وهي واحدة من الشركات المصنعة لشاشات OLED في الصين. أكملت الشركة بالفعل عملية البحث والتطوير لتكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة في الشاشة، وتقول أنها ستعمل من خلال تحسين ترتيب البكسلات حول عدسة الكاميرا، على الرغم من أن هذا قد يمثل مشكلة بالنسبة للمستخدمين الذين يريدون إلتقاط الصور بدقة 4K أو حتى FullHD.

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بينما ما زلنا نلعب لعبة التخمين، فإن المعلومات الأولية التي تم رصدها على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA تكشف لنا أن الهاتف ZTE Axon 20 5G سيضم شاشة OLED بحجم 6.92 إنش، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، وكاميرا أساسية في الخلف بدقة 64 ميغابكسل، وسيضم كذلك على الأرجح المعالج Snapdragon 765G.