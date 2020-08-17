OnePlus Gallery يتيح الآن تحرير فيديوهات 4K60fps، وعرض الصور على OnePlus TV

فاطمة أيت طالب - دبي - يمكن للهواتف الذكية التابعة لشركة OnePlus التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتحريرها، فإنه يتعين على المستخدمين الإعتماد على تطبيقات الطرف الثالث. حسنًا، لقد تغير ذلك الآن مع تحديث 3.12.28 الجديد لتطبيق OnePlus Gallery، والذي يُوفر الدعم لإمكانية تحرير فيديوهات 4K الملتقطة بسرعة 60 إطار في الثانية.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح التحديث أيضًا للمستخدمين عرض الصور على OnePlus TV من تطبيق OnePlus Gallery وإصلاح بعض الأخطاء، بما في ذلك إصلاح خلل مشاركة الصور من التطبيق وفقدان الصور، وإصلاح محرر الفيديوهات البطيئة.

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يجري بالفعل إطلاق هذا التحديث، وإذا كنت لا ترى الميزات الجديدة في تطبيق OnePlus Gallery على هاتفك الذكي، فتأكد من تشغيل أحدث إصدار من التطبيق من خلال تحديثه من متجر Google Play Store.