شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تفوز بجائزتين من جمعية الخبراء في مجال التصوير والصوت (EISA) والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن حصول هاتفها HUAWEI P40 Pro على جائزة جمعية الخبراء في مجال التصوير والصوت (EISA) لأفضل هاتف ذكي EISA Smartphone Camera 2020-2021 بالإضافة الي حصول ساعة HUAWEI WATCH GT2 على جائزة أفضل ساعة ذكية لموسم 2020-2021. يذكر أن هواوي تنافست هذا العام مع العديد من الشركات العالمية المتخصصة في المنتجات الالكترونية.



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأفضل هاتف ذكي وأفضل ساعة ذكية عن P40 Pro وWATCH GT2

وأشادت جمعية الخبراء في مجال التصوير والصوت (EISA) بقدرات هاتف HUAWEI P40 Pro ووصفته بأنه "بطل حقيقي في فئته"، وأشادت أيضاً بساعة HUAWEI WATCH GT 2 ووصفتها بفضل التصميم الذكي للساعة ومجموعة ميزات اللياقة البدنية، "وُلدت ساعة كلاسيكية حديثة."



وصرح كيفن هو، رئيس قسم الهواتف الذكية، مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: " يسعدنا بأن منتجاتنا تستمر في حصد الجوائز مع EISA، باثنين من منتجاتنا المتميزة يسعدنا جداً، وهما هاتف HUAWEI P40 Pro وساعة HUAWEI WATCH GT 2". تلتزم هواوي مع كل جهاز بتقديم تجارب جديدة ومثيرة للمستهلكين، بدءًا من ساعة ذكية يمكنها زيادة حدود التمرين مع HUAWEI WATCH GT 2 إلى هاتف ذكي يكسر حدود التصوير بالهاتف الذكي باستخدام HUAWEI P40 Pro."



تعترف EISA بهاتف HUAWEI P40 Pro الذي يأتي "بتصميم فاخر" باعتباره الرفيق المثالي لأولئك الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لالتقاط صور مذهلة على أساس يومي، معتقدين أن الهاتف يمثل تقدمًا رائعًا في التصوير المحمول. وتمكنت هواوي الفوز بهذه الجائزة نتيجة لإمكانيات التصوير التي لا مثيل لها لهاتف HUAWEI P40 Pro، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية Urtla Vision Camera بدقة 50 ميجابكسل مع التركيز التلقائي للكشف عن الطور وتثبيت الصورة البصرية بالإضافة إلى عدسة التقريب بدقة 12 ميجابكسل، التي توفر تقريب بصري حتى 5x، إلى كاميرا سينمائية مع عدسة عريضة جداً بدقة 40 ميجابكسل لالتقاط مقاطع فيديو رائعة. علاوة على ذلك، فإن كاميرا العمق ToF ثلاثية الأبعاد وتحسين التصوير الفوتوغرافي بالذكاء الاصطناعي، يمنحان المستخدمين تجربة تقنية متميزة، قالت EISA إنها "تدفع بتكنولوجيا كاميرا الهاتف الذكي إلى الأمام".



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علاوة على ذلك، تغطي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 الاستخدام اليومي مثل الاتصال عبر البلوتوث وإشعار التطبيقات وتخزين الموسيقى امما يسمح للمستخدمين إقران وتوصيل سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مع الساعة بكل سهولة والاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل باستخدام HUAWEI WATCH GT 2. وفي فئة الساعات الذكية، أشادت EISA بساعة HUAWEI WATCH GT2 لأنها "تمزج بين مواهب الساعات الذكية الحديثة" لتصميمها وشاشتها الـ AMOLED مع عمر بطارية يصل إلى أسبوعين ومجموعة من ميزات اللياقة البدنية. وتستطيع الساعة تحليل 15 وضعًا للتمرين الاحترافي وتسجيل 85 نوعًا مخصصًا من التمارين، مما يوفر إمكانيات لا محدودة بشكل مثالي لأنماط الحياة النشطة. وتوفر الساعة أيضاً إمكانية تتبع جودة النوم عبر TruSleep، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل جودة النوم، بالإضافة لمراقبة نبضات القلب ومستويات التوتر. ويمكن لمستخدمي HUAWEI WATCH GT 2 أيضًا مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الإجهاد، ودعم قياس مستوى الأوكسجين في الدم عبر مقياس SpO2.علاوة على ذلك، تغطي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 الاستخدام اليومي مثل الاتصال عبر البلوتوث وإشعار التطبيقات وتخزين الموسيقى امما يسمح للمستخدمين إقران وتوصيل سماعات HUAWEI FreeBuds 3 مع الساعة بكل سهولة والاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل باستخدام HUAWEI WATCH GT 2.



وجدير بالذكر أن EISA تضم أعضاء خبراء في مجموعة كاملة من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من 29 دولة، ويساهم كل عضو في واحدة أو أكثر من مجموعات الخبراء الستة في EISA - وهي التصوير الفوتوغرافي والأجهزة المحمولة و Hi-Fi وصوت المسرح المنزلي وعرض المسرح المنزلي والفيديو، والإلكترونيات داخل السيارة. في كل عام، يقوم أعضاء EISA بترشيح قائمة بالمنتجات التي يعتبرونها من أصحاب الأداء المتميز في كل مجموعة من مجموعات الخبراء هذه.