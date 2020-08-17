في هذا المقال نتحدث عن افضل 5 مواقع تعطيك رقم وهمي مجاني لإستقبال الرسائل SMS. هذا غرضه يكمن في استعمالك هذه الأرقام بعيدًا عن ارقامك الأصلية في بعض الخدمات التي تطلب رقمًا محمولًا ولكنك لا تريد ربطها برقمك الشخصي خشية استعماله في الإعلانات و الدعاية المزعجة. فتجد الكثير من الناس يبحثون عن أرقام وهمية ليستعملوها في هذه الأغراض حتى تصبح ارقامهم الأصلية سرية و ليست مع اي شركة او خدمة ما. في هذا المقال سنجمع لك افضل 5 مواقع تعطيك رقم وهمي لتستطيع استعمالها للإشتراك فيما تحب بعيدًا عن رقمك الأصلي فاكمل القراءة

موقع ReceiveSMSOnline

لا يحتاج لشرح انت ستدخل عليه ستجد امامك مجموعة من الأرقام. اختر واحد منهم و اضغط عليه سيظهر لك كل الرسائل التي استقبلها هذا الرقم. قم بإضافته لتصل عليه الرسالة التي تريد. خذ ما تريد من هذه الرسالة و انتهى الأمر. فقط لا تنسى هذا الرقم الوهمي فاذا احتجته مجددًا لا تعاني معه. مشكلتي مع هذا الموقع ان الأرقام متاحة للجميع مجانًا بشكل حر اي ان استعمال هذا الموقع لأغراض شخصية او لمعلومات خاصة لن يكون خيارًا جيدًا حيث ان كل رسائلك من خلال هذا الموقع ستكون متاحة للجميع

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موقع Pinger Textfree

هذا الموقع جيد لإعطائك رقم وهمي. و هو بسيط و سهل الإستخدام لا يتطلب منك مجهودًا كبيرًا فقط ستحتاج للتسجيل على الموقع. و من ثم كل ما عليك فعله هو كتابة اي كود خاص بالولايات المتحدة الأمريكية و هذا عن طريق بحث بسيط على جوجل ستجد كل الأكواد الخاصة بالدولة. بعد ذلك سيعطيك الموقع مجموعة من الأرقام لتستعملها في استقبال الرسائل من خلال الإنترنت و من خلال الخدمات التي تريد الإشتراك بها بسهولة.

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موقع Free online phone

احد المواقع الجيدة هو فكرته نفس فكرة موقع Receive SMS Online يعطيك مجموعة ارقام على الشاشة امامك و انت تدخل لتختار اي رقم وهمي من هذه الأرقام و تقوم بإستعماله. و عندي نفس المشكلة معه ان الأرقام ليست خاصة بك وحدك فهو لا يصلح لخصوصياتك. و لذلك اختيار هذا الموقع يكون للخدمات العامة التي لن تخاف على خصوصيتك بها. لكن الموقع يوفر قائمة ارقام محدثة بإستمرار مع خدمة دعم عملاء جيدة لذلك فهو اختيار ممتاز

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موقع RECEIVE SMS ONLINE

نفس فكرة الموقع السابق. يعطيك ارقامًا على الشاشة امامك لتستعملها مباشرة دون الحاجة الى شراء او تسجيل. انت تدخل على الرقم تجد كل الرسائل التي تصدر عليه. تشترك في خدمتك و تحصل على الكود منها على الرقم و انتهى الأمر. الموقع يعطيك رقم وهمي بشكل سهل و لذلك الموقع الجيد. و غالبية الأرقام على الموقع تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. ستجد من انجلترا و من كندا و من دول اخرى لكن الغالبية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية

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موقع Receive FREE SMS online

نفس الفكرة تتكرر للمرة الرابعة هنا في نفس المقال هذا الموقع يعطيك مجموعة ارقام تختار منها اي رقم وهمي تحب لتستعمله و تحصل على رسائلك عليه و تشترك في كل خدماتك كما تحب. لا يحتاج لتسجيل ولا لإشتراك. الموقع بسيط جدًا اكثر مما تتخيل. يمكنك من خلاله شراء رقم خاص بك بدلًا من استعمال الأرقام العامة و يوفر مكتبة جيدة من الأرقام. مشكلته انه ليس اسرع المواقع او اكثرها ثباتًا فاحيانًا لا تظهر الرسائل على الموقع من اول مرة فانصحك باللجوء لهذا الموقع كملاذ اخير ان لم تسترح او تستعمل المواقع السابقة.

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