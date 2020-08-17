ضربة جديدة.. غوغل توقف تحديثاتها لهواتف هواوي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 50 دقيقة

في ضربة جديدة لشركة هواوي الصينية ، كشفت تقارير تقنية جديدة، أن مستخدمي هواتف ”هواوي“ لن يتلقوا أي تحديثات من جانب ”غوغل“ بعد اليوم .

وتوقفت وزارة التجارة الأمريكية عن منح التراخيص المؤقتة لشركة ”هواوي“، لمواصلة دعم العملاء، وهو خبر صادم للذين يستخدمون هواتف الشركة.

وأوضحت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، أن الاستثناءات انتهت في 13 أغسطس/آب؛ مما يجعل إرسال التحديثات إلى أجهزة هواوي من شركة غوغل، وغيرها من مطوري البرامج إجراء يخالف القوانين.

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وقال المتحدث باسم ”غوغل“، إن الاستثناءات المؤقتة كانت لتقديم تحديثات أندرويد، من خلال الوسائل الرسمية.

وكان من أهداف تلك الاستثناءات، مساعدة شركات النقل على التخلص التدريجي من معدات الشبكات الصينية،بسبب مخاوف المراقبة، واستبدال الأجهزة تدريجيًا.

ولا يزال زالزال هواوي يحبس أنفاس العالم، ويثير تساؤلات عدة بشأن آفاق الصراع الاقتصادي والتكنولوجي، لاسيما بعد خطوة الحملة الامريكية البريطانية لمنع شركة هواوي من الهيمنة على خدمة الجيل الخامس للاتصالات حول العالم، محور حرب التكنولوجيا بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والصين، وسط تكهنات بشأن ردود بكين المحتملة على الضغوط الأميركية قد تسهم في إشعال حرب من نوع آخر، الى جانب الجبهة مع بريطانيا وفرنسا في الآونة الأخيرة.

وتتهم واشنطن هواوي بسرقة أسرار تجارية أميركية، محذرة من أن بكين قد تستخدم معدات الجيل الخامس للتجسس على الاتصالات العالمية، ورفضت هواوي بشدة الاتهامات فيما فرضت الولايات المتحدة عقوبات في مايو تمنع الشركة من الوصول إلى تصميمات أشباه الموصلات التي تم تطويرها باستخدام البرامج والتكنولوجيا الأميركية.