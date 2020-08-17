الترهيب من هفواتٍ تكنولوجية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ 54 دقيقة

الترغيب في استخدام منصة حساباتي

منصة وطنية (اماراتية) مميزة فريدة من نوعها توفر لمستخدميها أبسط طريقة للتعبير عن أنفسهم ومشاركة جميع روابط حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عرض أو كتابة مقالاتهم وإنجازاتهم وأعمالهم ومنتجاتهم سواء للأفراد والمؤسسات والتجار وذوي المهارات وكذلك المرشحون الاختياريون سواء للمجالس الوطنية أو الاستشارية، صفحة خاصة للجميع متكاملة بتصميم سهل ومبسط، بالإضافة إلى القدرة على مشاركة بطاقة الأعمال في رمز QR تحمل الشعار أو الصورة الشخصية وبمجرد مشاركتها فإن الجميع يستطيع الوصول لما يرغب فيه من معلومات في صحفة واحدة بدل القيام بمشاركة روابط الحسابات في روابط عديدة تختصرها المنصة برابط واحد مع إمكانية كتابة مقالات مفيدة ونشرها وكذلك سرد الأعمال والإنجازات أو حتى المنتجات بأسلوب آلي ذكي أو بالكتابة اليدوية، linkconnects.com البساطة في مشاركة ما ترغب.

الترغيب في تبني مكاتب المستقبل

مكاتب المستقبل تغيرت منذ الأمس، فلقد مكنتنا التقنية من ربط الأنظمة والحصول على بيئة متصلة تتحرك ضمن سلسلة من الأوامر الذاتية التي تصب في مصلحة المستخدمين، نذكر مثالاً متكاملاً لأحد التصورات الواقعية والعملية، بداية بالقدوم إلى مبنى العمل يقوم هاتفك بإبلاغ الخادم «السيرفر» أنك أصبحت ضمن النطاق الجغرافي للمبنى، فيتم تسجيل حضورك تلقائياً، ثم يقوم النظام بإرسال رقم أقرب موقف متوافر مع إظهار إنارة أن الموقف محجوز فوق الموقف، وفي نفس الوقت تبدأ أجهزة التكييف والستائر والإضاءة في المكتب بالضبط المسبق على الخيارات التي تفضلها، ويتم إشعار موظفي فريق العمل بقدومك ليتجهزوا للاجتماع الدوري، ثم تدخل المبنى فتتعرف عليك الأنظمة من خلال بصمة الوجه وحتى رقم المصعد يكون مقترحاً منه ضمن الأدوار المسموح لك زيارتها، ثم تدخل المكتب بدون أي بطاقة وكل ذلك ضمن التعرف التلقائي عليك، وفور توجهك إلى المكتب يتم إشعار المساعدين بوصولك فيتم تجهيز القهوة والماء وغيرهما ثم بمجرد دخولك إلى المكتب تجد شاشة المساعد الشخصي الصغيرة تعرض أمامك جدول الاجتماعات والمهام، ثم عند الضحى تتغير ألوان المصابيح وتبدأ الستائر بالانخفاض شيء فشيء بناء على درجة الحرارة وكمية السطوع، يتم تنبيهك كل ساعة بضرورة الوقوف والحركة لكي تحافظ على حركة الدم وكذلك ضرورة شرب الماء، التحكم في كل الأجهزة يتم من خلال الأوامر الصوتية أو باللمس، تنعكس الآلية عند مغادرتك المكتب فتبدأ الأنظمة بالإغلاق وتتجهز السيارة وتعلمك العلامات عن أسرع مخرج وحالة الطقس والطريق وهذا أبسط مثال لتركيب نظم ذكية لمكتب المستقبل الحاضر.

الترهيب من عدم توفير المهام الوظيفية مكتوبة ومفصلة

من الضروري جداً تحديد وكتابة المهام الوظيفية على أن يتم تحديثها في كل حين بحيث تشمل وتضم أهم المهام ذات العلاقة، وتختلف المهام الوظيفية بين موظف وآخر ولو كانوا في نفس الدرجة وبنفس المسمى، فبعض المسؤوليات قد تكون لأحدهم دون الآخر ومن الضروري تدوين ذلك لكي يعي كل فرد مهامه الأساسية بدقة، وكذلك من الأساسيات المرغّب فيها إضافة بند تنفيذ أوامر المسؤول حتى لو لم تكن مكتوبة في القائمة فهذا يحمي المؤسسة ويضمن عطاء الموظف في ديناميكية العمل المرن، وعلى الجميع العمل بمرونة تامة وبتناغم يسهم في رفعة المؤسسة دون كلل أو ملل مهما كانت الأعذار والتحديات.

الترغيب في استخدام بروتوكولات التعريف في المواقع الإلكترونية

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أحد جماليات هذه البروتوكولات تكمن عند مشاركة أي رابط من روابط الموقع الإلكتروني، تظهر الصورة أو الشعار والعنوان واسم الموقع أو الكاتب وجزء من المحتوى النصي بشكل منسق ومرتب في كل مكان يتم مشاركة الرابط فيه بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة وهذا أمر يدل على اهتمام الموقع بأحدث الممارسات ودعم أفضل التقنيات وتسهيل الوصول إلى المحتوى ومحركات البحث، والجميل ان اغلب المواقع الإلكترونية تدعم وتهتم بهذه البروتوكولات الضرورية وأهمها والتي لا غنى أبدا عنها schema.org و twitter cards و Open Graph وهذا إجراء شبه إلزامي في أي موقع إلكتروني يجب أن تتوافر فيه هذه التعريفات وإضافتها سهلة جداً ومفيدة للغاية.

الترغيب في استخدام بروتوكول DMARC لحماية البريد الإلكتروني

بروتوكول مفيد جداً يساهم في الحد من استخدام نطاقات البريد الإلكتروني بشكل مزيف كأن تحصل على بريد إلكتروني من نون وفي الحقيقة هو مزيف وليس منهم، الفكرة أن «ديمارك» يمنح الحماية من الاستخدام غير المصرح به لنطاق البريد الإلكتروني، فعند إرسال الرسائل يقوم الخادم المستقبل بالتحقق فإن كان المصدر صحيحاً فيستقبل البريد وإلا يتم رفضه.

الترهيب من عدم استخدام أنظمة الدعم الفني وتسجيل كل الطلبات فيه

توثيق الدعم الفني ومراجعة بياناته وتحليلها بشكل دائم دوري يعطيك كمية وافرة من المعلومات إن تم تدوين كل الطلبات والأنشطة على شكل بطاقات عمل مع سرد الأسباب وطرق الحل وكتابة فريق العمل المشارك وتسجيل المدة والتحديات والعقبات، بهذه الطريقة يمكن مراجعة المشاكل المتكررة ووضعها ضمن الأولويات وإيجاد حل جذري لها ومعرفة المشاكل والتحديات والأخطاء الكبيرة بحسب درجة كل بطاقة عمل وتقييم الأداء والأنظمة وبالإمكان تبني قواعد ITIL والتدريب عليه يعطي قوة أكبر للفريق وأداء أعلى في التعامل والتصرف.

الترهيب من ترك شاحن الهاتف متصلاً في السيارة عند الإغلاق

وجود شاحن الهاتف في السيارات صار مطلباً للجميع، وتتفاوت هذه الشواحن في تأثيرها وجودتها فمنها ما يؤثر على سرعة وجودة الشحن وكذلك قد يؤثر سلباً على الهاتف إن تم استخدام شاحن رديء لا يعتمد أنظمة السلامة، ومن الملاحظ لدى بعض الشواحن أنها تستمر في استهلاك كهرباء السيارة حتى في حال إغلاق السيارة فتجد في بضعة أيام أن بطارية السيارة لم تعد تعمل والسبب شاحن الهاتف الذي أنهك البطارية فيتوجب علينا الانتباه والحذر بإزالة الشاحن من المنفذ عند النزول من السيارة وشراء ما هو معتمد مثل سامسونغ وهواوي ويو جرين وأنكر وسوني وغيرها.