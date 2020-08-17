تكنولوجيا: كوالكوم تستعد لإطلاق رقاقة معالج SNAPDRAGON 732G في سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة كوالكوم لمنافسة MediaTek خلال الفترة القادمة في سوق الهواتف المتوسطة ومنخفضة التكلفة، حيث تخطط الشركة لإطلاق معالج جديد بعنوان SNAPDRAGON 732G.

أكدت أحدث التقارير على أن شركة كوالكوم تستعد للإعلان في شهر سبتمبر عن معالج Snapdragon 732G، الذي يتميز بالمعمارية المستخدمة في عملية تصنيع Snapdragon 730G، وأيضاً بدقة تصنيع 8 نانومتر، إلا أنه يتضمن بعض التحسينات.

ويؤكد التقرير على أن شركة كوالكوم تقدم معالج Snapdragon 732G بتحسنيات في تردد التشغيل، حيث تأتي أنوية A76 في رقاقة معالج Snapdragon 730G بسرعة 2.2GHz والتي يتم ترقيتها في الإصدار الجديد إلى تردد 2.3GHz، بينما تدعم 6 أنوية A55 سرعة 1.8GHz ، أيضاً تضم وحدة المعالجة كرت شاشة Adreno 618.

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من جانب أخر تأتي رقاقة Snapdragon 732G لتدعم الإتصال بشبكات 4G فقط، بينما تقدم بعض التحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي، ومن المقرر أن تنطلق بشكل رسمي في فيتنام خلال شهر سبتمبر، لتدعم الهواتف الذكية التي تأتي في مستوى تسعير 300 دولار تقريباً.

أيضاً من المتوقع أن تقدم رقاقة Snapdragon 732G آداء أفضل في الأنوية الأحادية مقارنة برقاقة Snapdragon 730G، بينما لن يختلف الآداء العام لكلا الرقاقتين.

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